Paola Nugnes lascia il M5s e accusa Luigi Di Maio | Controlla ogni aspetto del

Paola Nugnes lascia M5S : "Impossibile qualsiasi critica costruttiva". L'ira di Di Maio : La senatrice Paola Nugnes annuncia, in un’intervista al Manifesto, l’intenzione di lasciare il Movimento 5 Stelle e passare al gruppo Misto, accusando il capo politico, Luigi Di Maio, di controllare “ogni aspetto” della vita del Movimento. Di Maio replica con un duro post su Facebook: “Leggo che la senatrice Nugnes vuole lasciare il M5s anche perché reputa la legge che taglia 345 parlamentari una legge anti ...

Paola Nugnes annuncia : “Lascio il M5S - passo al Gruppo Misto”. Di Maio : “Si dimetta da senatrice” : La senatrice Paola Nugnes ha annunciato la sua intenzione di lasciare il Movimento Cinque Stelle: "Andrò tra gli indipendenti, se non riuscirò a incidere darò le dimissioni". La dura replica del capo politico Luigi Di Maio: "Se si vuole tradire una promessa, bisognerebbe dimettersi non passare al misto".Continua a leggere

Luigi Di Maio - Paola Nugnes non si nasconde : "Chi deve prendere il suo posto" - lo vuole cacciare : Luigi Di Maio non teme di perdere la poltrona di capo politico del M5s dopo la batosta elettorale alle elezioni Europee. A dargli sicurezza sono state le telefonate che fino a questa mattina il vicepremier grillino ha avuto con "le persone che rappresentano le varie anime del partito - come ha detto