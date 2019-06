Non è sempre colpa di chi brucia le bandiere

Perché la data del solstizio d'estate Non cade sempre il 21 giugno? : Benvenuta estate: il 21 giugno alle ore 17,54 (italiane) è il solstizio d’estate, che è anche il giorno più lungo dell’anno. In quel momento il Sole “raggiunge il punto più a Nord dall’equatore celeste, che è la proiezione in cielo dell’equatore della Terra” ha detto all’Ansa l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope.Per noi che abitiamo ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Negoziazioni - Non sempre l'esperienza fa la differenza : Il peggior negoziatore è colui che non ha mai studiato effettivamente la materia e si basa unicamente sulla propria 'lunga esperienza'

L’Italia è sempre più vecchia! Presto Non ci saranno abbastanza lavoratori per pagare le pensioni : Nel suo rapporto annuale, l'Istat ha fornito una fotografia del Paese in cui vengono sottolineati aspetti economici e sociali del presente che andranno a influenzare anche lo scenario futuro. In particolare, il lieve miglioramento economico di inizio 2019 resta comunque un dato fragile che non scongiura la probabilità che il Pil torni a scendere. A livello sociale, invece, si avverte sull'invecchiamento della popolazione, una tendenza che in ...

500 euro per 3 anni se vi trasferite su questa splendida isola incontaminata. “Cerchiamo abitanti disperatamente - Non vogliamo che questo luogo muoia per sempre” - fanno sapere gli anziani del posto : Volete cambiare vita ma vi spaventa il prezzo che potrebbe comportare? Niente paura, alcuni cittadini di un’isola greca hanno pensato a voi! Benvenuti ad Anticitera, piccola isola greca vicino la (ben) più grande Creta. Situata a sud del Peloponneso (in traghetto dista circa 4 ore da Laconia nel Peloponneso e 2 ore da Creta), questa perla delle isole Ionie è una terra rocciosa, selvaggia, ricca di natura incontaminata che ricopre per intero i ...

Tumori - oncologhe : stop ai viaggi della speranza - Non sempre necessari : L’arrivo di una diagnosi di tumore può deflagrare all’interno di una famiglia come una bomba. E’ molto facile aggrapparsi ad ogni speranza e voler ricorrere a tutte le soluzioni possibili per combattere una malattia che in Italia è la seconda causa di morte. E’ così che iniziano i viaggi della speranza da un centro all’altro e dal Sud al Nord del Paese. L’associazione ‘Women for Oncology Italy’, ...

Tautaggi - lo psichiatra : “Sempre più corpi tutti tatuati - Non è più una ribellione ma è diventata dipendenza” : “Fino a 18 anni i ragazzi praticamente non si tatuano, anche perché dovrebbero farlo con il permesso dei genitori. Ma poi, dopo i 20 anni, quando iniziano non si fermano più: oggi si va verso il corpo totalmente tatuato, e qui non c’è una ripercussione clinica. E’ piuttosto il segnale della dominanza di una cultura delle immagini, di un bisogno di rappresentazione attraverso i social e non solo“. E’ quanto ha ...

Legge sblocca cantieri : Calabria sempre in lista d’attesa. D’Ippolito e Sapia : il Governo e il M5s Non c’entrano con lo stallo dei lavori della statale 106 : “Passata la Festa Gabbatu lu Santu”. Affermazione vecchia come il Mondo, ma sempre efficace per affermare il disinteresse per qualcosa

Ipertensione - la pressione alta Non sempre è un problema : i valori sono spesso sopravvalutati : E’ in atto una piccola rivoluzione per la salute degli anziani, che potrebbe garantire loro maggiore benessere, soprattutto in estate. Una soglia di 150 di pressione massima negli over 65 e di 160 negli ultraottantenni è accettabile, soprattutto se si tratta di anziani fragili. A volte le pillole per la pressione non servono, soprattutto quando si ha una certa età: l’Ipertensione fa male ma puntare a valori ‘normali’ in ...

Il melanoma Non è sempre causato dal sole : “Il cancro alla pelle può colpire chiunque” : “Il sole non è il diavolo. L’esposizione” ai suoi raggi “dev’essere controllata, ma evitarlo non è la scelta giusta visto che la nostra pelle ha bisogno della vitamina D“. Mentre inizia la stagione estiva e cresce la voglia di tintarella, è questo il consiglio di Harald Kitter, professore e dermatologo all’università di Vienna, dal Congresso mondiale di dermatologia (Wcd2019) in corso a Milano. Lo ...

Papa Francesco contro la politica : "Costruire i muri e sbarrare gli ingressi? Non sarà per sempre" : Papa Francesco torna a occuparsi di politica. Questa volta l'occasione ideale è la Giornata mondiale dei poveri, che, ancora una volta, sembra dedicare agli immigrati: "Si possono costruire tanti muri e sbarrare gli ingressi per illudersi di sentirsi sicuri con le proprie ricchezze a danno di quanti

Il monito di Bergoglio : "Muri e ingressi sbarrati? Non sarà per sempre" : Giorgia Baroncini "Muri e ingressi sbarrati sono un'illusione per sentirsi più sicuri. Il 'giorno del Signore' sostituirà l'arroganza", è il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale dei Poveri "Si possono costruire tanti muri e sbarrare gli ingressi per illudersi di sentirsi sicuri con le proprie ricchezze a danno di quanti si lasciano fuori. Non sarà così per sempre". Lo ha scritto Papa Francesco nel messaggio per la ...

Salute a tavola - sempre più italiani attratti dai prodotti “yeast free” : 9 su 10 li acquisterebbero pur Non avendo intolleranze al lievito : Gonfiore, problemi intestinali, senso di pesantezza e aumento dell’appetito. Sono questi alcuni dei sintomi che secondo gli esperti del settore alimentare possono segnalare un eccesso di lieviti nella propria dieta. Un regime alimentare in grado di ridurne la quantità infatti aiuta non solo chi soffre di determinate intolleranze o allergie, ma può fornire numerosi benefici in termini di Salute per tutti. È proprio per questo motivo che sempre ...

Luigi Di Maio : “Il Movimento 5 Stelle è disorganizzato - Non può essere sempre colpa mia” : Luigi Di Maio è intervenuto su Rtl 102.5, spiegando che il Movimento 5 Stelle ha bisogno urgente di essere riorganizzato: "Da sei anni tutto quello che succede è colpa mia - ha detto Di Maio - il Movimento così com’è non può andare avanti se non si dà un radicale cambiamento alla sua struttura organizzativa, servono nuovi referenti regionali e nazionali".Continua a leggere

Ma Non finisce qui : dal Sud alle (ex) regioni rosse - è sempre campagna elettorale : Come ogni “day after” le elezioni si parla di programmazione e lavoro, ma le battaglie per il voto tra i partiti (e le conseguenti tensioni nel governo gialloverde) non terminano. In autunno si vota in Calabria e poi urne aperte in regioni “simbolo” come Emilia Romagna e Toscana