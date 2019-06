LIVE Motocross | GP Germania 2019 in DIRETTA | Tim Gajser subito al comando di gara-2 su

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-20 Timcontinua a far segnare tempi eccellenti e porta il suo margine a 3.5 su un ottimo Jonass. Tonus è già a 7.1. -21 Monticelli rimane in settima posizione a 12.3, mentre Febvre è 19esimo in risalita -22 Il leader della classifica del Mondiale sembra non avere rivali. Guadagna settore per settore in maniera inesorabile. -23inizia il quarto giro con un margine di 3.2 su Jonass. Tonus è terzo a 5.9, quindi Anstie a 7.9. -24 Ancora T1 record perche si conferma nel T2. Lo sloveno vuolechiudere i conti -25 Si chiude il secondo giro,veleggia con 2.6 su Jonass e 5.8 su Tonus. Poi Anstie, Paulin, Coldehoff, Monticelli e Van Horebeek -27inizia ad inanellare settori record uno dietro l’altro e ora ha già 2 secondi su Jonass e 3.9 su Tonus -28scappa via e ha già un secondo su ...

