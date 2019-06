Gli attacchi di Di Battista a Salvini rimbalzano su Di Maio 

Gli Stati Uniti hanno risposto all’Iran con attacchi informatici : Compiuti contro i sistemi d'arma iraniani, come ritorsione per gli ultimi atti di aggressione nella regione del Golfo Perisico

Iran - Gli Usa lanciano attacchi informatici contro i sistemi missilistici : Dopo l’abbattimento del drone, Trump ha autorizzato segretamente un attacco informatico di rappresaglia contro l’Iran, secondo quanto riportato dal Washington Post. L’attacco ha paralizzato i computer utilizzati per controllare lanci di razzi e missili, secondo il Post, che ha citato fonti bene informate. Yahoo ha citato due ex funzionari dell’inte...

Maturità - Montanari replica a Salvini : “Attacchi? Una medaGlia. Chiedere scusa all’Italia? Lui infanga questo paese” : “Non so quale sia l’onore più grande: essere scelto per la Maturità mi fa molto piacere, ma essere attaccato da Matteo Salvini è una medaglia”. Così lo storico dell’arte Tomaso Montanari in esclusiva alle telecamere de ilfattoquotidiano.it risponde alle critiche del ministro dell’Interno che ha definito il saggista fiorentino, tra i protagonisti della prima prova degli esami di Maturità di quest’anno, un “triste ...

Matteo Salvini : "Montanari? Chieda scusa per Gli attacchi a Fallaci e Zeffirelli e lasci ogni incarico" : “Montanari? Finché questo triste snob di sinistra insulta me, amen. Ma quando arriva a infangare due grandi come Fallaci e Zeffirelli, siamo al delirio. Che lasci ogni incarico pubblico e Chieda scusa all’Italia”. Lo dichiara il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini su Tomaso Montanari, storico dell’arte e saggista fiorentino. Un suo testo è stato selezionato per la prova scritta ...

Anche l’Arabia Saudita ha accusato l’Iran per Gli attacchi alle petroliere nel golfo dell’Oman : Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell’Arabia Saudita, ha accusato l’Iran per i recenti attacchi contro le petroliere nel golfo dell’Oman. Anche Stati Uniti e Regno Unito hanno accusato l’Iran, nei giorni scorsi, e non è così sorprendete che l’Arabia

Maria Elena Boschi : "Contro Lotti attacchi più dal Pd che daGli avversari" : “Sono arrivati più attacchi a Lotti dall’interno del Pd che dagli avversari politici. Autosospendendosi ha fatto una scelta che non era scontata e dovuta, di grande generosità verso la comunità del Pd e va quindi rispettato”. Maria Elena Boschi, oggi ad Assisi per intervenire al primo incontro nazionale della mozione “Sempre Avanti”, ha parlato dell’ex sottosegretario e della vicenda toghe ...

Le mine di Hormuz - i venti di guerra e i misteri deGli attacchi alle petroliere : I servizi di intelligence di tutto il mondo non sono ancora riusciti a determinare chi è stato il responsabile degli ultimi attacchi alle petroliere che attraversano lo Stretto. Mentre l’escalation tra Washington e Teheran si fa sempre più pericolosa...

USA-Iran : Trump incolpa Teheran deGli attacchi a due petroliere : USA-Iran: Trump incolpa Teheran degli attacchi a due petroliere Si innalza la tensione sull’asse USA-Iran. Due petroliere in navigazione nel Golfo Persico sono da ore al centro di un intrigo internazionale. Le due imbarcazioni sarebbero state attaccate in prossimità dello Stretto di Hormuz, uno dei principali colli di bottiglia delle rotte commerciali mondiali. Nello stretto, che separa la costa dell’Iran da quella ...

Minecraft - Gta 5 - Sims 5 : attenzione aGli attacchi malware : (Foto: Microsoft) Tra le vittime più colpite dai recenti attacchi malware e phishing ci sono i gamers visto che i cybercriminali utilizzano sempre più come esca i videogiochi più popolari e ricercati online per tentare truffe online che possono diventare molto pericolose per i propri dispositivi e dati personali. Come racconta Kaspersky in un nuovo studio pubblicato online riferendosi alle piattaforme come Steam, Ea Origin così come Blizzard ...

Evernote - l’estensione di Chrome ha esposto Gli utenti ad attacchi hacker : Phil Libin, ceo di Evernote (foto: Haruyoshi Yamaguchi/Bloomberg via Getty Images) I ricercatori di cybersicurezza hanno scoperto un bug critico nell’estensione della popolare app Evernote di Google Chrome, che avrebbe potuto consentire agli hacker di effettuare un dirottamento del browser al fine di sottrarre informazioni sensibili da qualunque sito web si accedesse. Evernote Web Clipper è una delle estensioni più utilizzate del browser di Big ...

Migranti : minacce a Patronaggio - Legambiente 'attacchi hanno sveGliato qualche testa calda' (2) : (AdnKronos) - "Riteniamo importante, oltre al rafforzamento delle misure di sicurezza a tutela del procuratore, del suo ufficio e dei suoi familiari - ha spiegato Casa - dare forza e sostanza a tutte le iniziative che coinvolgono l'opinione pubblica e che sono di segno opposto ai fatti criminosi con

Migranti : minacce a Patronaggio - Legambiente 'attacchi hanno sveGliato qualche testa calda' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Legambiente Sicilia parteciperà sabato 15 giugno al sit in davanti al tribunale di Agrigento per esprimere solidarietà e sostegno al procuratore Luigi Patronaggio a cui nei giorni scorsi è stata inviata una busta con proiettile. Nella lettera di minacce un chiaro rifer