Di Battista | non destabilizzo movimento | diritto esprimere parere

Di Battista : "Conte non sarà destabilizzato da un mio libricino" : “Io non dico è tutto a posto. Sono convinto che ci vedremo presto e si chiarirà uno screzio, una incomprensione”. Così Alessandro Di Battista, ospite a Mezz’ora in più su RaiTre, prova a minimizzare le tensioni con il capo politico M5S Luigi Di Maio. Per Di Battista, Di Maio ”è un po’ arrabbiato. E quando una persona è arrabbiata si chiarisce”.“Io non dico ...

La rabbia di Di Maio contro Di Battista : «Non ho capito dove vuole andare a parare» E Dibba fa asse con Casaleggio : Lo sfogo del leader pentastellato: «Non si devono alimentare scontri che non ci sono, si deve pensare al bene del Paese»

Di Battista a Rousseau City Lab : “Non so se il governo dura. Salvini provoca tutti i giorni - si berlusconizza sempre di più” : “Il governo dura? Non lo so: perché vedo Salvini che provoca ogni giorno, tutti i giorni – ha concluso – E sono convinto che nella logica di Salvini ci sia l’idea di mandare tutto all’aria per mero tornaconto personale. È questo per me sarebbe molto grave perché conta molto di più l’interesse del Paese che quello privato di una forza politica”. Dalla Sicilia, in un momento delicatissimo nei rapporti tra M5S e Lega, arriva ...

Luigi Di Maio parla all’assemblea locale M5s : “Incazzato con Di Battista - non siamo burocrati” : A Terni il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, apre il ciclo di assemblee locali che porteranno a una riorganizzazione del M5s. E lo fa non risparmiando un attacco all'ex deputato Alessandro Di Battista, al quale risponde dopo le critiche degli scorsi giorni: "Mi sono incazzato in questi giorni quando ho sentito questa frase ‘burocrati dentro ai ministeri’”.Continua a leggere

Alessandro Di Battista umiliato ancora da Luigi Di Maio : "Nella lista nera" - "Non è all'ordine del giorno" : I rapporti tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sono ai minimi termini. La questione è nota, tanto che il capo politico M5s ha anche attaccato pubblicamente il collega, l'urlatore professionista che viene da Roma, il quale pur restando ai margini del Movimento continua a criticarne la linea, d

Salvini contro Di Battista : “Mi confronto con ministri M5s che lavorano non con un chiacchierone tropicale a pagamento” : “Io invidio Di Battista, sta passando i suoi mesi in giro per il mondo pagato per dare lezioni al prossimo, ci sono tanti parlamentari e ministri dei 5 Stelle che lavorano e io preferisco parlare con loro, non con i chiacchieroni tropicali a pagamento”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia in piazza di Priscilla, a Roma, a margine della cerimonia di chiusura ...