Smaltimento rifiuti speciali | Cna di Modica chiede chiarimenti

Ritardi nello Smaltimento dei rifiuti radioattivi. In pericolo la nostra salute : Se pensavate di aver chiuso con il nucleare italiano più di 30 anni fa, con i referendum, vi siete sbagliati di grosso. Ancora nessuno sa dove l’Italia metterà in sicurezza e in via definitiva i propri rifiuti radioattivi e la Sogin, la società preposta allo smantellamento degli impianti nucleari italiani e alla gestione dei rifiuti radioattivi, negli anni ha accumulato gravi Ritardi. Quindi è difficile ...