Morta bambina di 8 mesi | lividi sul corpo | genitori indagati per omicidio

Bambina di 8 mesi Morta in ospedale : "Lividi sul corpicino" : Tragedia all'ospedale di Nocera Inferiore, Salerno. I genitori sarebbero stati ascoltati in mattinata: indaga la polizia

Firenze : bambina di 12 anni Morta di meningite. Malattia contratta in vacanza coi genitori : Una bimba di nazionalità tedesca di 12 anni ha perso la vita all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, a causa di una meningite da meningococco C. A diffondere la notizia è stata l'azienda sanitaria, spiegando che la ragazzina era a Donoratico e stava trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia. Al Meyer sarebbe arrivata già in condizioni disperate dopo che i genitori in un primo momento si erano rivolti all'ospedale di Cecina. "La ...

Bambina di 12 anni Morta per meningite : era in vacanza in Toscana : Bambina di 12 anni morta per meningite: era in vacanza in Toscana La ragazzina, ospite di un campeggio della costa, era tedesca. I medici della Asl hanno sottoposto a profilassi tutti coloro che hanno avuto contatti con la Bambina Parole chiave: ...

Torino - dramma a Villarbasse. Bambina di un anno Morta investita dalla mamma nel cortile di casa : dramma a Torino. Una Bambina è morta investita dalla madre in auto nel cortile di casa. La bimba di poco più di un anno è morta oggi a Villarbasse in via don Rambaudo 4, nel...

Morta Yovanny - la bambina estratta dal ventre della madre con un coltello da macellaio : La piccola è Morta dopo settimane di agonia: era stata estratta dal ventre della madre con l'ausilio di un coltello da macellaio.

Una Vita Anticipazioni Stasera 8 giungo 2019 : Blanca partorisce...ma la bambina è nata Morta! : Blanca dà alla luce suo figlio ma al suo risveglio, dopo essere svenuta, una contadina le rivela che ha dato alla luce una bimba morta.

Noa Morta a 17 anni : stuprata da bambina - ottiene l'eutanasia per depressione. «Respiro - ma non vivo più» : Da bambina era stata violentata, e quegli abusi le hanno portato sofferenza e depressione per tutta la vita, fino alla sua tragica fine: sta facendo discutere la storia di Noa Pothoven, una ragazzina...

Noa Pothoven - la 17enne Morta con l’eutanasia dopo essere stata violentata da bambina : La sua era una sofferenza diventata ormai insopportabile dopo aver subito una violenza sessuale da bambina che le aveva reso la vita un inferno. Per questo a soli 17 anni ha scelto di morire chiedendo e ottenendo l'eutanasia. È la storia di Noa Pothoven, una ragazza olandese di Arnhem che domenica scorsa si è spenta lentamente nella casa di famiglia nei Paesi Bassi con accanto i familiari e il supporto dei medici di una clinica specializzata. ...

Migranti - soccorso gommone con 100 persone. Le Ong : «ritardi nell’intervento - Morta una bambina» La Marina : «Non risultano vittime» : L’allerta lanciata da diverse associazioni: a bordo è morta una bimba.. Saving Humans: «Il pattugliatore italiano era nelle vicinanze ma ha aspettato». Salvini: «Accuse infondate e diffamatorie». Il comunicato della Marina: «Nessuna vittima a bordo»

Marina soccorre un barcone in difficoltà. Ong : “Morta una bambina di 5 anni - poteva essere salvata” : Una bambina di cinque anni sarebbe morta a bordo di un barcone, avvistato ieri mattina in difficoltà a largo delle coste libiche, su cui viaggiano un'ottantina di persone. Già ieri dopo i primi avvistamenti varie Ong avevano chiesto assistenza alla Marina italiana, che si sarebbe trovata poco distante. A quanto denunciato dalla Sea Watch, i militari avrebbero inviato sul luogo un elicottero per monitorare la situazione, senza però procedere al ...

