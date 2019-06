La sai l’ultima? Un programma comico riproposto fuori tempo massimo e con un problema non

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) “La sai l’ultima? Ezio Greggio dopo anni di Striscia la notizia vuole condurre untv tutto suo“, deve essere nata così per un misunderstanding con i vertici Mediaset l’idea di un reebot non richiesto e. La trasmissione è stata per anni il simbolo della tv delle vacanze, leggera e a tratti divertente. Anche il simbolo della comicità che fu, oggi spazzata via dai veri comici, sempre pochi, e dalla prontezza social in 140 caratteri con l’effetto mordi e fuggi. Iniziare uno show nel 2019 con due barzellette su Pierino non è revival ma solo una operazione fantozziana. La sai l’ultima? è unche non fa ridere, condotto da unche non strappa un sorriso. Una giuria con comici ma niente risate, per restare in tema i concorrenti non smuovono le mandibole. Cologno, abbiamo une nemmeno piccolo. ...

