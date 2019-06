Ue | Conte | “Su procedura negoziato molto complesso e difficile Mai pensato ci fosse

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Quello sulla“è un, non ho maiche ciuna strada spianata, anzi mi sono anche meravigliato che a fine anno c’era una particolare sensibilità da parte della pubblica opinione, oggi sembra esserci una valutazione di strada spianata”. Lo ha affermato il premier Giuseppein conferenza stampa al termine del Consiglio Ue. “L’obiettivo è di condurre in porto il, siamo in una fase in cui vi invito a non isolare singole considerazioni” ha aggiunto L'articolo Ue,: “Su. Maicistrada spianata” proviene da Il Fatto Quotidiano.

davidealgebris : Malafede di Conte è una vergogna pazzesca. 'Europa ci vuole punire'. dice. Regole tra Stati Membri sono chiare e se… - Ettore_Rosato : Ieri Conte conversava con un uomo in mutande (e su un balcone). Oggi alla Camera 33’ per non dire nulla ma in modo… - Agenzia_Ansa : #Salvini scrive a #Conte: 'Sulla #SeaWatch intervenga l'Olanda'. Il ministro ribadisce la politica dei porti chiusi -