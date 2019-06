Tabella di marcia per EMUI 9 1 su Huawei P20 e P20 Pro | prossime settimane decisive

optimaitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019) Più di qualche nostro lettore ci ha interpellato per chiederci se9.1 suP20 e P20 Pro arriverà presto. Soprattutto negli ultimi giorni e in particolare dopo che la stessa interfaccia software, con un vero e proprio colpo di scena, è giunta sul modello economico P20 Lite. I veri top di gamma del 2018 sono ancora a secco della nuova esperienza software ma oramai dovrebbe essere davvero questione di poco tempo per vedere il rilascio partire. La sempre preziosa fonteCentral ci informa dei tempi di inizio diffusione di9.1 su Huawi P20 e P20 Pro. Il mese di luglio, oramai alle porte, dovrebbe essere il definitivo appunto per il rilascio dell'interfaccia proprietaria. Il sito autorevole parla di inizio roll-out in Singapore, in prima battuta. tuttavia, la diffusione dello stesso importante pacchetto continuerà poi di buona lena anche altrove. A confermarlo è una ...

wordweb81 : Tabella di marcia per #EMUI 9.1 su #HuaweiP20 e #P20Pro: prossime settimane decisive - OptiMagazine : Tabella di marcia per #EMUI 9.1 su #HuaweiP20 e #P20Pro: prossime settimane decisive - anna_in_casa : 82/365 Quest'anno sono in ritardo sulla mia solita tabella di marcia delle pulizie di primavera. Gli eventi degli u… -