«Stranger Things 3» | il trailer finale e quando inizia

Stranger Things - l’ultimo terrificante trailer della terza stagione : http://www.youtube.com/watch?v=XcnHOQ-cHa0 Eleven e gli altri ragazzini di Hawkins stanno per tornare: manca infatti poco meno di due settimane al debutto della terza stagione di Stranger Things. In queste ore Netflix ha dunque diffuso un nuovo trailer che anticipa i nuovi episodi, destinati ancora una volta a dare parecchi brividi. Come sappiamo, le nuove vicende sono ambientate attorno al 4 luglio, la festa dell’indipendenza americana, ...

Il nuovo trailer di Stranger Things 3 tra citazioni e teorie confermate : svelato uno dei villain della nuova stagione? : La bomba è esplosa e, a pochi giorni dal debutto di Stranger Things 3, Netflix ha pensato bene di rilasciare il nuovo trailer tra teorie confermate e citazioni che, sicuramente, faranno impazzire i fan del genere. Adulti e adolescenti di Hawkins sono pronti a combattere ancora ma questa volta il mostro potrebbe essere qualcuno di molto vicino a loro e questo rende ancora tutto più difficile rispetto al passato. Il finale della seconda ...

David Harbour - l’Hopper di Stranger Things - protagonista di uno speciale mockumentary di Netflix : L'attore David Harbour, noto al grande pubblico soprattutto per il film Hellboy e il ruolo di Hoppper in Stranger Things, ha appena annunciato che sarà il protagonista di uno speciale di Netflix in stile commedia/mockumentary dal titolo Frankenstein's Monster's Monster, Frankenstein, atteso sulla piattaforma a pochi giorni dal debutto di Stranger Things 3. Da mesi, ormai, si vocifera dell'uscita di scena del personaggio di Harbour dalla ...

Dustin morirà in Stranger Things 3? La rivelazione di Gaten Matarazzo in tv sconvolge tutti : Dustin morirà in Stranger Things 3? Non lo sappiamo ancora, il fatto è che si fanno sempre più ingombranti le voci che parlano di una morte eccellente in questo nuovo capitolo della serie Netflix e tutto sembra essere un indizio. Se nei giorni scorsi si è parlato molto di una possibile uscita di scena dell'amato sceriffo Hopper (con tanto di spin off a lui dedicato), in queste ore l'attenzione si è spostata su Dustin. Il giovane protagonista è ...

Stranger Things si chiuderà con la quinta stagione? La risposta di Finn Wolfhard e Noah Schnapp : Ci sono serie tv che si trascinano così a lungo da allontanare anche i fedelissimi e ci sono serie che, invece, ci lasciano proprio all'apice del successo, forse non c'è davvero un momento giusto per dire addio ma con Stranger Things come andrà a finire? Presto le storie che ci hanno portato ad Hawkins dovranno finire perché anche una serie cult come quella Netflix alla fine rischia di stancare seguendo sempre lo stesso schema. Se a questo ...

La pessima idea alla base della nuova serie di Gaten Matarazzo di Stranger Things per Netflix - Prank Encounters : Mentre si attende il debutto della terza stagione della serie cult dei fratelli Duffer, arriva la notizia di una nuova serie di Gaten Matarazzo di Stranger Things per Netflix: la baby star, attore e musicista noto ai più per il ruolo di Dustin nel thriller ambientato tra Hawkins e il Sottosopra, farà da produttore esecutivo per la piattaforma di streaming in uno spettacolo dal titolo Prank Encounters, la cui idea di fondo, però, lascia ...

Gaten Matarazzo di Stranger Things condurrà uno show di candid camera : La terza stagione di Stranger Things farà il suo debutto su Netflix a partire dal prossimo 4 luglio: i fan avranno così l’occasione di rivedere in scena i propri personaggi preferiti. Fra questi ad aver fatto sicuramente breccia nel cuore di molti appassionati c’è sicuramente Dustin, il buffo nerd dalla battuta pronta interpretato da Gaten Matarazzo. Il giovane attore è uno dei volti più memorabili della serie e ora avrà ...

Stranger Things 3 e Chernobyl : una teoria ipotizza un collegamento con il disastro dell'86 : Manca poco alla terza stagione di Stranger Things, la serie di Netflix ideata dai fratelli Duffer. Il 4 luglio è la data del debutto e, più si avvicina questo giorno, più aumentano le teorie e i rumor su ciò che vedranno gli spettatori. La serie ha esordito nel luglio 2016 e ha riscosso un successo tale da conquistare milioni di appassionati in tutto il mondo. La misteriosa cittadina di Hawkins non ha smesso di raccontarsi e, purtroppo, ci ...

Al Giffoni Film Festival rimandi e citazioni agli anni Ottanta per la nuova serie di Netflix “Stranger Things” : rimandi e citazioni agli anni Ottanta, misteri da risolvere, fenomeni soprannaturali: sono solo alcuni degli ingredienti di Stranger Things, tra le serie originali Netflix più amate degli ultimi anni. Il prossimo 21 luglio, a pochi giorni dall’uscita della terza stagione (4 luglio), NATALIA DYER e CHARLIE HEATON, i giovanissimi protagonisti della serie, saranno ospiti della 49esima edizione del Giffoni Film Festival, pronti a trasportare nel ...

Il nuovo Stranger Things per Android strizza l’occhio ai giocatori di Pokémon GO : Lo sviluppatore finlandese Next Games sta collaborando con Netflix per realizzare un nuovo gioco per dispositivi mobili dedicato a Stranger Things. Secondo un comunicato stampa, il titolo si ispira ai cartoni animati degli anni '80 e presenta un gameplay che dovrebbe interessare i giocatori di Pokémon GO, in quanto è descritto come un gioco di ruolo basato sulla posizione. L'articolo Il nuovo Stranger Things per Android strizza l’occhio ...

Annunciato un crossover tra Fortnite e Stranger Things : Netflix ha confermato il crossover tra Fortnite e Stranger Things per celebrare l'uscita della terza stagione della famosa serie, riporta VG247.com.La stagione 3 di Stranger Things inizierà il 4 luglio ed è probabile che vedremo una nuova modalità crossover in Fortnite nello stesso periodo. Come per i precedenti eventi crossover, dovrebbero arrivare nuove skin e articoli da acquistare, oltre a un nuovo elenco di sfide e ricompense da ...

La coppia di attori di Stranger Things a Giffoni 2019 - Natalia Dyer e Charlie Heaton incontrano i ragazzi : Ci saranno anche due attori di Stranger Things a Giffoni 2019, il Festival del cinema per ragazzi che ogni estate anima la cittadina di Giffoni Vallepiana in provincia di Salerno accogliendo ragazzi appassionati di cinema, tv e spettacolo da tutto il mondo. Pochi giorni dopo il debutto della terza stagione, che arriverà in streaming su Netflix il 4 luglio, Natalia Dyer e Charlie Heaton saranno nella Cittadella del cinema per ragazzi per ...

Stranger Things e Fortnite si incontrano in un evento crossover : conferma Netflix : È tutto vero, Stranger Things e Fortnite uniranno le forze per deliziare tutti i videogiocatori. O almeno quelli che continuano ad affollare i server dello shooter multiplayer a marchio Epic Games, arrivato ormai alla Stagione 9 della celebre modalità Battaglia Reale. Dopo tutta una serie di rumor incontrollati - ve ne avevo già parlato qualche settimana fa, facendo sognare un po' tutti quanti quelli che hanno apprezzato la serie TV sci-fi ...

Netflix annuncia Stranger Things per mobile : nel gioco saremo in grado di visualizzare il "Sottosopra" con i dati GPS : C'è un nuovo gioco mobile di Stranger Things in arrivo che utilizzerà il sistema di mappe del vostro telefono per tracciare la vostra posizione, segnala VG247.com.Come riferisce Gamasutra, il nuovo gioco è stato sviluppato da Next Games, lo sviluppatore di The Walking Dead: Our World.Sarà un titolo free-to-play che includerà l'integrazione con Google Maps e elementi social con esperienze di gioco basate sulla vostra posizione. Viene ...