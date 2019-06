Nonno Domenico ha fatto l' esame di terza media a 83 anni

Nonno Domenico prende la licenza media : «L’ho fatto per i miei nipoti» : Finalmente adesso potrà leggere, spedito e sicuro di sé, le storie ai nipotini. E potrà anche raccontare loro quello che ha imparato durante le lezioni, a scuola. Domenico , Nonno di Corato, provincia di Bari, ha sostenuto l’esame di terza media a 83 anni, e l’ha fatto soprattutto per i suoi nipoti. Ha studiato italiano, matematica, scienze, francese e tecnologia, tutti i pomeriggi per un anno, dal lunedì al venerdì. «Capita, la sera, che ...

