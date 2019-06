Huawei | 17 smartphone verranno aggiornati ad Android Q

Il caso ban Huawei USA : tutta la verità sul futuro degli smartphone Huawei (video) : Cerchiamo di fare un po' di chiarezza sulla vicenda legata al ban Huawei negli USA, smentendo alcune falsità e confermando la situazione reale. L'articolo Il caso ban Huawei USA: tutta la verità sul futuro degli smartphone Huawei (video) proviene da TuttoAndroid.

EMUI 10 e Android Q ci sarà su 17 smartphone Huawei - la conferma ufficiale il 20 giugno : Quali smartphone Huawei riceveranno EMUI 10 e dunque Android Q? La domanda è imperante dopo le triste vicende del ban USA che sembrava mettere in pericolo i futuri aggiornamenti incrementali dei device del produttore. Così non sarà, come ufficializzato dalla stessa azienda proprio oggi 20 giugno. In anteprima, la fonte Huawei Central ha riportato la lista di ben 17 smartphone Huawei che riceveranno insieme EMUI 10 e Android Q. Nell'elenco ci ...

Huawei annuncia gli smartphone che vorrebbe aggiornare ad Android Q : Ecco la lista con i tanti smartphone che Huawei vorrebbe aggiornare ad Android Q 10, USA permettendo.

Xiaomi e Huawei presenteranno domani nuovi smartphone e tablet : ecco le ultime : Xiaomi e Huawei presenteranno domani nuovi smartphone e tablet Android: a poche ore dal debutto, ecco le ultime su Xiaomi CC9, CC9e, Huawei MediaPad M6, Huawei Nova 5 e Nova 5 Pro.

Prezzo riparazione degli smartphone Huawei fuori garanzia scontato a giugno - quanto si risparmia : Qual è il Prezzo di una riparazione degli smartphone Huawei fuori garanzia? Portando un dispositivo con danno non coperto da assistenza gratuita presso un centro autorizzato, a partire da ieri 17 giugno e per un mese intero, si potrà usufruire di un trattamento agevolato. In pratica gli interventi saranno scontati e peseranno di meno sulle tasche dei clienti. Partiamo dal nome dei modelli esatti che possono usufruire dell'iniziativa che ...

Huawei pensa a uno smartphone pieghevole in più punti : ecco come potrebbe essere : Un nuovo brevetto di smartphone pieghevole depositato da Huawei richiama lo Xiaomi Mi Fold con schermo pieghevole in due punti mostrato un paio di mesi fa: quale delle due aziende arriverà prima nel rilasciare un telefono di questo tipo?

La zavorra Usa su Huawei. Stima crollo del fatturato - giù del 40% le vendite estere di smartphone : Un forte calo del fatturato e un crollo delle vendite estere di smartphone. È il conto sul tavolo di Huawei del bando Usa. L’azienda cinese dimagrirà di quasi il 30% in termini di ricavi rispetto ai 105 miliardi di dollari del 2018 e di quasi il 25% sulle previsioni annunciate a febbraio di 125 miliardi per il 2019.Le stime di Ren Zhengfei, fondatore e Ceo del colosso cinese delle telecomunicazioni che conta un ...

Huawei si è scusata per aver inviato pubblicità ai propri smartphone : Huawei si scusa per le pubblicità di Booking.com di questi giorni apparse sui propri smartphone di punta e spiega come rimuoverle: sarà davvero stato un gesto non intenzionale?

Solo chimere gli smartphone pieghevoli : Huawei Mate X a settembre come Samsung Galaxy Fold? : Possiamo definirla davvero un'occasione mancata quella degli smartphone pieghevoli in questo 2019. Nelle scorse ore è giunta l'ufficialità del ritardo dell'uscita del Huawei Mate X che non sarà pronto per la usa commercializzazione prima di settembre. Allo stesso tempo, la controparte Samsung Galaxy Fold che doveva essere messa in vendita nel mese di luglio subirà probabilmente un posticipo. Tanta incertezza dunque ruota intorno a quella che ...

Alcuni smartphone Huawei potrebbero avere Android Q : La lettera chiave è Q. Anonima, per quanto un po' curiosa, ma fondamentale per quanti stanno seguendo con ansia gli sviluppi della guerra che oppone la Casa Bianca a Huawei. Con, nel mezzo, il bando imposto a Google (e da Google) per quanto riguarda l'utilizzo del sistema operativo Android sugli smartphone del colosso cinese. Dopo aver dato bizzarri nomi di dolciumi alle varie versioni del suo sistema operativo (dal Cupcake del 2009 ...

Huawei rimanda a settembre il lancio dello smartphone pieghevole Mate X : Dopo Samsung, il colosso cinese. Ma questa volta il motivo non sarebbe legato a problemi della filiera produttiva, né alle tensioni con Google ma alla volontà di assicurarsi che il dispositivo funzioni alla perfezione. Il suo arrivo era previsto per la metà dell'anno, tra giugno...

Huawei rimanda a settembre lo smartphone pieghevole Mate X : Il lancio di Huawei Mate X ovvero il primo smartphone pieghevole del colosso cinese è stato spostato a settembre. Interpellato dal Wall Street Journal a Hong Kong, il vicepresidente senior Huawei, Vincent Peng, ha motivato questa decisione con la necessità di investire ancora un po’ di tempo nei test per portare in commercio un prodotto con la massima qualità possibile del display pieghevole. Il Wsj ha anche domandato a Peng se questa ...

Ecco gli smartphone Huawei aggiornati ad Android Q e ancora supportati : Ecco quali smartphone Huawei saranno aggiornati ad Android Q e continueranno a ricevere regolari patch di sicurezza Android: la lista comprende gli ultimi modelli più noti, ma potrebbe allargarsi.

Xiaomi lavora alla riduzione della pubblicità - che invece arriva sugli smartphone Huawei : Se Xiaomi sta lavorando per ridurre il numero di annunci pubblicitari presenti in MIUI, Huawei inizia a mostrare pubblicità nella schermata di sblocco.