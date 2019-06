Draft NBA 2019 – La controversa notte dei Suns | trade down | scelta ‘particolare’ e gli

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) I Phoenixhanno fattoprima delNBA: la franchigia dell’Arizona ha scambiato la suanumero 6 in cambio della 11 dei T’Wolves e Dario Saric I Phoenixsono stati la franchigia che ha effettuato probabilmente la mossa piùdella serata delNBA. Il team dell’Arizona, a differenza di quanto fatto da altre squadre, non ha cercato di migliorare la propria posizione nell’ordine di, ma lo ha ‘peggiorato’. Ihanno effettuato quello che in gergo si chiama ‘‘, ovvero scambiare la propria, meglio posizionata, in cambio di quella di un’altra squadra peggio posizionata più qualche asset. Isi sono dunque accordati con i Timberwolves scambiato la loronumero 6 con la 11 e ricevendo in cambio Dario Saric, talento ex Sixers dal potenziale non ancora ...

