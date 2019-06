Coniglio con la coda lunga presso un Supermercato Per gli animalisti è un Gatto

Avvistato Coniglio con la coda lunga presso Eurospin : alcune cose da chiarire : Uno dei post più caldi e virali di queste ore sui social riguarda il presunto coniglio con la coda lunga, che sarebbe stato Avvistato presso un punto Eurospin nel nostro Paese. Un utente, più in particolare, avrebbe scattato la foto dell'animale, disponibile alla vendita come avviene di solito in qualsiasi supermercato. Il dettaglio che attira subito l'attenzione degli utenti, però, si riferisce proprio alla presenza di una lunga coda, che fa ...

Come fare amicizia con un Coniglio : Tanto teneri e simpatici, questi animali, ma non è così banale costruire con loro una relazione pacifica di fiducia. Non tutti sanno Come fare amicizia con un coniglio, con il proprio coniglio, ma se dividiamo con lui lo spazio, lo sfamiamo e lo puliamo, è bene che possiamo coccolarlo e godere della sua stima. Si parla spesso del rapporto tra gatto e padrone, o tra cane e padrone, mentre la relazione tra persone e conigli è più trascurata anche ...

Da ragazzino mi chiamavano Coniglio! Il ballerino Lasse Matberg vittima di bullismo : A Storie Italiane è intervenuto Lasse Matberg, il ballerino di "Ballano" e rivela dettaglio sulla sua adolescenza. Lasse Matberg, volto noto di "Ballando con le stelle", è intervenuto nella puntata di Storia Italiane, lo show di Eleonora Daniele su Rai Uno. Nella lunga intervista che ha rilasciato in studio, il celebre ballerino ha rivelato dettagli sulla sua adolescenza, segnata dallo spettro del bullismo.-- "Avevo 9-10 anni quando è ...

Il Coniglio dei record : Nino Materi C'è solo una cosa più triste dell'«asta record» del coniglio di Jeff Koons aggiudicato ieri a New York da Christie's per 91.075.000 di dollari (81.183.223 di euro). Ed è commentare l'«asta record» del coniglio di Jeff Koons aggiudicato ieri a New York da Christie's per 91.075.000 di dollari (81.183.223 di euro). Copiamo e incolliamo - volutamente - due volte la stessa tiritera per sottolineare un meccanismo di coazione a ...

Jeff Koons - il suo Coniglio gonfiabile in acciaio venduto all’asta per 91 milioni di dollari : record per un artista vivente : Rabbit, un coniglio gonfiabile di acciaio inossidabile. La scultura creata nel 1986 dall’artista statunitense Jeff Koons è stata venduta all’asta per 91,1 milioni di dollari. È il record assoluto di prezzo per un’artista vivente. L’opera battuta all’asta da Christie’s a New York, ha superato per un soffio il quadro Ritratto di un artista del pittore britannico David Hockney, che a metà novembre aveva raccolto ...

Coniglio ariete : caratteristiche - alimentazione e allevamento : Sembra un disegno a fumetti il Coniglio ariete, con le su due orecchie cadenti lungo il muso. E’ un Coniglio molto particolare e facilmente riconoscibile, anche in francese ha un nome tutto suo e che corrisponde a quello italiano: Bélier che significa appunto ariete. Proprio in Francia potrebbe avere le sue origini, secondo alcuni esperti, ma altri ritengono che provenga invece da delle coniglie delle Fiandre. Andiamo a scoprire le sue ...

Florida - un uomo 'Coniglio' salva una ragazza da un'aggressione : In Florida un ragazzo travestito da coniglio, di soli venti anni, è diventato una specie di supereroe e simbolo della comunità. Qualche giorno fa il ragazzo ha salvato una ragazza da un'aggressione violenta: avendo assistito alla scena il "Bad Bunny", così come è stato soprannominato, si è scaraventato contro l'uomo e ha iniziato a picchiarlo per salvare la donna. A porre fine alla rissa, avvenuta all'esterno del famoso locale Sak Comedy Lab, è ...