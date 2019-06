Clausola risolutiva espressa | cos’è e cosa dice il codice civile

termometropolitico

(Di venerdì 21 giugno 2019)il coÈ comune, nella prassi dei contratti tra privati, l’utilizzo della cosiddetta. Vediamo di seguito com’é disciplinata dalle norme del Co, come funziona e quali sono i suoi tratti caratteristici. Se ti interessa saperne di più su che cos’è unavessatoria, clicca qui.: qual è la fonte di riferimento? Come anticipato, è il Co, all’art. 1456 a definire, in modo completo e chiaro, la portata e l’applicazione della: “I contraenti possono conveniremente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende ...

rassegnastampa : Clausola risolutiva espressa - eglossa_wikijus : News: L'apposizione di clausola risolutiva espressa non elimina qualsiasi valutazione del giudice relativamente all… - ferrix88 : @zaffos Ho letto di una clausola risolutiva di 15M a causa della retrocessione, puoi confermare? -