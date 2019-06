Anthem | secondo il CEO di EA BioWare può rendere il gioco qualcosa di speciale

eurogamer

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il CEO di EA Andrew Wilson ha parlato con GameDaily.biz (tramite PCGamer) durante l'E3 2019 su una serie di cose diverse, incluso il lancio poco brillante di.Wilson ha sottolineato il fatto chealla fine non ha attratto i due diversi tipi di giocatori previsti: quelli che volevano undi ruolo epico in stile Mass Effect o Dragon Age e quelli che volevano uno sparatutto in stile Destiny.Ma, soprattutto, alcuni si sono preoccupati del fatto che EA potesse chiuderein seguito al lancio poco brillante, come il publisher ha fatto con un certo numero di altri suoi studi come Visceral. Wilson, tuttavia, afferma che EA sosterrà, poiché è sicuro che il team renderàdidi eccezionale, perché ha dimostrato di poterlo fare".Leggi altro...

herondairs : RT @blackrowley: vabb facciamo i seri e non memiamo, secondo me questo è un articolo molto interessante che la best dei più best mi ha link… - blackrowley : vabb facciamo i seri e non memiamo, secondo me questo è un articolo molto interessante che la best dei più best mi… -