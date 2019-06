Un uomo è accusato di omicidio colposo per la morte di Emiliano Sala

L' uomo accusato dell'omicidio del piccolo di Novara ha tentato il suicidio in carcere : Nicolas Musi, il compagno della mamma del piccolo Leonardo, il bambino di 20 mesi ucciso nei giorni scorsi a Novara , ha tentato di uccidersi in carcere . L'uomo , 23 anni, accusato di omicidio, intorno mezzanotte ha cercato di impiccarsi annodando una striscia di lenzuolo alle inferriate della propria cella, ma il pronto intervento dei poliziotti penitenziari ha evitato il peggio. A darne notizia l'Osapp, l'Organizzazione sindacale autonoma ...

Zoey - morta a 3 anni intrappolata nell’auto in fiamme del papà : l’uomo accusato di omicidio : Il 5 maggio scorso a New York una bambina di 3 anni è morta nell’auto in fiamme del padre, il 39enne Martin Pereira. l’uomo, che è ancora ricoverato in ospedale per le gravi ustioni riportate nella tragedia, è stato accusato di omicidio: avrebbe ucciso la figlia forse per vendetta nei confronti dell'ex compagna.