Trauma cerebrale! Paura per l’attore di Beautiful Pierson Fodé (Di giovedì 20 giugno 2019) Paura per uno dei protagonisti di Beautiful, colpito nei giorni scorsi da Trauma cerebrale. Lo ha reso noto a mezzo social lo stesso attore, Pierson Fodé, che nella soap più famosa e seguita al mondo ha vestito i panni di Thomas Forrester. Pur senza scendere troppo nei dettagli, Fodé racconta in un lungo post pubblicato sul profilo Instagram cosa gli è successo nelle ultime settimane. l’attore, molto amato per aver interpretato i panni dell’affascinante Thomas, ha confidato di aver visto la morte in faccia a causa di un Trauma cerebrale.



Ora, però, starebbe molto meglio nonostante i dottori continuino a monitorare la situazione. ‘Thomas Forrester’ si è visto costretto a raccontare l’accaduto dopo che hanno cominciato a circolare con insistenza le foto che lo ritraggono con una scatolina applicata sotto la maglia. Dunque, preoccupati, hanno iniziato a tempestarlo di domande per avere chiarimenti. (Di giovedì 20 giugno 2019)per uno dei protagonisti di, colpito nei giorni scorsi dacerebrale. Lo ha reso noto a mezzo social lo stesso attore,, che nella soap più famosa e seguita al mondo ha vestito i panni di Thomas Forrester. Pur senza scendere troppo nei dettagli,racconta in un lungo post pubblicato sul profilo Instagram cosa gli è successo nelle ultime settimane., molto amato per aver interpretato i panni dell’affascinante Thomas, ha confidato di aver visto la morte in faccia a causa di uncerebrale.Ora, però, starebbe molto meglio nonostante i dottori continuino a monitorare la situazione. ‘Thomas Forrester’ si è visto costretto a raccontare l’accaduto dopo che hanno cominciato a circolare con insistenza le foto che lo ritraggono con una scatolina applicata sotto la maglia. Dunque, preoccupati, hanno iniziato a tempestarlo di domande per avere chiarimenti.

L’attore ha quindi fatto sapere che i medici che lo hanno in cura di gliel’hanno applicata per monitorare il battito cardiaco: “Non sono morto. Sono davvero lontano dall’esserlo sebbene nell’ultimo mese e mezzo mi sia capitato di bere qualche birra e meditare sulla vita con la vecchia ‘Grande Mietitrice’. Avevo intenzione di non parlarne ma quella scatolina sotto la maglietta compare in così tante foto. Mi ricorda che forse posso dare speranza a qualcuno che sta vivendo la stessa esperienza. Quella scatola monitora il battito del cuore”.



Quella “scatolina” serve infatti per monitorare eventuali anomalie, interruzioni del battito o svenimenti “dovuti a un trauma cerebrale”. L’attore, classe 1991, ha vissuto un’esperienza traumatica, che però l’ha portato a riflettere su quanto sia preziosa la vita e quanto bisognerebbe essere grati ogni giorno, ma anche sull’importanza dell’affetto della famiglia e del supporto dei fan.



“Forse un giorno farò un film in proposito – ha proseguito – […] Voglio esprimere quanto io sia grato di essere di nuovo me stesso. Grazie a tutti quelli che mi hanno contattato anche se non sono riuscito a rispondere. Sono grato ai miei amici e alla mia famiglia che mi hanno incoraggiato e mi hanno dato speranza lungo questo percorso (ne avevo davvero bisogno). Sono grato ai dottori. Grato per la vita che sono riuscito a vivere. La nostra vita è breve, siate sicuri di non prenderla troppo seriamente, di tagliare le cose negative e di divertirvi”.