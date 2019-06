Sente dei rumori sul porticato | quando esce a controllare trova uno spettacolo

Oggi la Sentenza sul disastro di Viareggio. Il "treno di fuoco" nei disegni dei bambini : Nino Materi Nel 2009 fa l'esplosione fece 32 morti: tutte le foto nella "Casina dei ricordi" nostro inviato a Viareggio I ricordi non si cancellano mai. A Viareggio li riscrivono ogni giorno. Da dieci anni. Con l'obiettivo di dare giustizia alle 32 vittime della più grave tragedia ferroviaria italiana: quella che si consumò la notte del 29 giugno 2009, quando un treno cisterna deragliò in stazione annientando un intero quartiere a ...

Il compagno non Sente : i bimbi imparano la lingua dei segni : Solidarietà: è questa la parola che nella scuola primaria Don Milani di Forlimpopoli, nel Forlivese evidentemente assume più importanza di tutte. Da quell’istituto arriva una bellissima storia di inclusione che riguarda uno dei piccoli alunni, che arrivato a scuola in prima elementare, si è chiuso nel suo silenzio, perché non udente. Ma in quella scuola tutti valgono allo stesso modo e quindi le maestre hanno deciso di aiutarlo e sostenerlo ...

Bleeding Edge : un nuovo video gameplay ci conSente di dare uno sguardo al multiplayer 4v4 dei creatori di Hellblade : Se si può fingere per un momento che Bleeding Edge non sia trapelato prima del briefing di Xbox E3, il nuovo gioco di Ninja Theory è stato una delle sorprese più interessanti dello show.Con Bleeding Edge, Ninja Theory si è allontanando dai giochi incentrati sulla storia e guidati dalla narrazione per un momento, per creare un gioco d'azione multigiocatore puramente meccanico.E grazie al video del canale YouTube 3DJuegos, possiamo dare uno ...

Matteo Salvini al governo per molti anni? Sentenza dei sondaggisti : smontato il sogno di Pd e M5s : Se fosse così, Matteo Salvini sarebbe destinato a governare ancora per qualche anno. Lorenzo Pregliasco, sondaggista di Youtrend, sul Fatto quotidiano analizza l'esito del ballottaggio di domenica e delle amministrative in generale. Primo punto: l'alto tasso di astensione degli elettori del Movimen

Grande Fratello - il favorito dei bookmakers : prima della finale - la Sentenza mai vista nella storia della tv : Stasera 10 giugno va in onda la finale del Grande Fratello 16, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Ad aver conquistato un posto in finale sono Daniele Dal Moro, Gianmarco Onestini, Martina Nasoni e il napoletano Gennaro Lillio. A que

Strage dei treni - Ferrotramviaria ricusa i giudici : "Sentenza di colpevolezza anticipata" : La società di trasporti è a processo per lo scontro fra due treni che causò 23 morti. "I giudici darebbero per presupposta l"inaffidabilità della Ferrotramviaria"

Jane The Virgin e iZombie verso la chiusura : The CW annuncia le date dei finali di serie e lancia ‘Two Sentence Horror Stories’ : Valanga di notizie in arrivo dagli Usa e da The CW che ha annunciato le date dei finali di serie di Jane The Virgin e iZombie ma anche l'arrivo di una serie che segnare una svolta storica per la rete. Ma andiamo per ordine partendo prima dagli addii. Dopo gli annunci dei giorni scorsi di rinnovi, cancellazioni e ripartenze, la rete aveva messo da parte proprio i finali di serie di Jane The Virgin e iZombie che completeranno la loro corsa proprio ...

Federcanapa : "La Sentenza non obbliga alla chiusura dei negozi di cannabis" : L'associazione spiega che la Cassazione ha vietato la vendita dei derivati della marijuana "salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante"

Cannabis - Cassazione : la legge non conSente la vendita dei derivati. Olio e resina sono illegali : Stop ai derivati della Cannabis nei canapa shop così come nelle rivenditorie di tabacchi. Per la Cassazione la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della Cannabis”, come l’Olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. La decisione arriva dalle sezioni unite penali della Suprema corte e comporta lo stop alla vendita dei sottoprodotti della canapa. La decisione ...

Lo strumento che ci conSente di 'pesare' la presenza dei politici in televisione : Qual è il peso della presenza in televisione dei politici? A quante persone arrivano? L'associazione Copernico ha sviluppato uno strumento che prova a spiegare in numeri quella che chiamano la ‘pressione comunicativa' esercitata da rappresentati di governo e opposizione. Incrociando i dati Agcom sulla presenza dei politici in televisione con l'audience delle trasmissioni rilevata da Auditel, l'applicazione agcom.g0v.it? consente di ...

Una mod per Bloodborne conSente ai giocatori di prendere il controllo dei nemici : Dopo qualche anno dalla sua pubblicazione su PS4, Bloodborne potrebbe a breve ricevere una curiosa mod che consente ai giocatori di prendere il controllo dei nemici, semplicemente agganciandoli. Il progetto è al momento in una fase iniziale e necessità ulteriori rifiniture.Come riporta VG247, la mod è stata sviluppata da Lance McDonald (manfightdragon), che ha pubblicato su Twitter alcuni video che mostrano la mod in azione. Ovviamente bisogna ...

Sea Watch - Di Maio Sente Conte per sciogliere l'impasse dei migranti che hanno minacciato il suicidio : "Sea Watch3 ancorata vicino a Lampedusa è in stato di emergenza. Dall'evacuazione parziale irresponsabile di ieri, lo stato psicologico degli ospiti si è deteriorato rapidamente. Sea Watch sollecita la sicurezza di tutti i suoi ospiti e attende istruzioni". Lo scrive su Twitter la ong tedesca sulle condizioni psicofisiche dei 47 migranti a bordo, alcuni dei quali, ha già spiegato il team medico, hanno minacciato atti di ...

Il preSente e il futuro dei sistemi di addestramento hi-tech per i militari : Stoccolma – Ci sono ragioni economiche, di efficienza e anche di sicurezza dietro la scelta, ormai diventata prassi in tutto il mondo militare, di completare l’addestramento delle forze armate attraverso sistemi simulati che approfittano di soluzioni innovative basate su ricostruzioni digitali. Così caschetti e controller manuali per la realtà virtuale, simulatori di volo e grafica 3d sono gli assoluti protagonisti di Itec, il forum ...