Quattro anni di rate per andare in vacanza | ecco chi decide di indebitarsi per viaggiare

Bambino di Quattro anni muore annegato a Mirabilandia : Un Bambino di quattro anni è morto dopo essere annegato al Mirabeach, nel parco acquatico di Mirabilandia. Le indagini sono in corso. Un Bambino dell'età quattro anni, che si trovava all'interno del Mirabeach, che è il parco acquatico di Mirabilandia, è deceduto nel corso del primo pomeriggio, con ogni probabilità in seguito e per via di un annegamento. Vale subito la pena specificare come il susseguirsi degli eventi vada ancora ...

Varese - congestione nella vasca da bagno : bimba di Quattro anni in coma irreversibile : Quando è entrata nel bagno di casa ha trovato la figlia, una bimba di quattro anni, priva di sensi nella vasca, con ogni probabilità a causa di una congestione mentre faceva il bagnetto. Così la donna, di origini filippine, lo scorso mercoledì ha immediatamente chiesto aiuto alla vicina che, dopo aver tentato di rianimare la piccola, ha chiamato i soccorsi. L’incidente domestico è avvenuto in un’abitazione di Solbiate Arno, in provincia di ...

Figc e Fca ancora insieme : Fiat sponsor degli Azzurri per altri Quattro anni : La Federazione Italiana Giuoco Calcio e Fca hanno rinnovato per altri quattro anni l’accordo di sponsorizzazione: Fiat, quindi, sarà ancora Top Partner e Auto Ufficiale degli Azzurri, continuando così la propria avventura sui campi da calcio. L’accordo prevede la fornitura di una flotta di vetture Fiat che accompagnerà lo staff Figc in occasione delle partite […] L'articolo Figc e Fca ancora insieme: Fiat sponsor degli Azzurri per altri ...

Ficarra e Picone : «Nel 2020 un tour per festeggiare i nostri 25 anni di carriera. Ne verranno fuori Quattro serate TV» : Ficarra e Picone Un matrimonio artistico che dura da (quasi) venticinque anni. Ficarra e Picone, duo comico tra i più apprezzati del grande e piccolo schermo, in un’intervista rilasciata al Corriere svelano alcuni dei progetti nel cassetto per l’importante e significativo traguardo che raggiungeranno nel 2020. Oltre all’uscita, il 12 dicembre prossimo, di un film per Medusa che i due siciliani hanno cominciato a girare proprio ...

Amanda Knox - Quattro anni dopo l’assoluzione definitiva torna in Italia : parteciperà al Festival della Giustizia penale : Sono passati quattro anni da quando la Cassazione stabilì per lei e per il fidanzato Raffaele Sollecito l’assoluzione definitiva “per non avere commesso il fatto” in riferimento all’omicidio di Meredith Kercher e ora Amanda Knox si prepara a tornare in Italia per partecipare al Festival della Giustizia penale di Modena. La ragazza arriverà a Milano giovedì assieme alla madre, Edda Mellas, e al fidanzato Cristhoper e poi ...

Ragusa - fa prostituire la figlia 13enne per sigarette e vino : madre arrestata insieme a Quattro clienti - il più vecchio di 90 anni : Faceva prostituire sua figlia di 13 anni in cambio di soldi, vino, birra, sigarette o una casa in cui dormire. Per questo la madre, di origine rumena, è stata arrestata a Ragusa con l’accusa di sfruttamento della prostituzione minorile. insieme a lei sono finiti in manette quattro clienti, due italiani e due marocchini, che dovranno rispondere di atti sessuali con minore e violenza sessuale. Tra loro c’è anche un uomo di 90 anni. La ...

Seveso - dopo Quattro anni di indagini la Procura di Milano chiede di archiviare accuse di inondazione colposa : È stata chiesta l’archiviazione per l’inchiesta sulla serie di esondazioni del fiume Seveso, tra il 2010 e il 2014, nella zona nord di Milano, nel quartiere Niguarda. A distanza di quattro anni dall’apertura del fascicolo, e dopo una chiusura delle indagini che risale a nove mesi fa, la Procura di Milano alla fine ha deciso di chiedere che l’accusa di inondazione colposa venga archiviata. Tra gli indagati c’erano anche ...

Irina Shayk e Bradley Cooper si sono lasciati : amore finito dopo Quattro anni : Anche le belle storie finiscono: Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati dopo quattro anni d’amore e aver dato alla luce una bambina, la piccola Lea De Seine, nata nel 2017. Contrariamente a quanto sostenuto da tanti, però, l’intesa dell’attore con Lady Gaga non c’entra nulla: i due protagonisti di A star is born sono solo colleghi e ottimi amici, Bradley e Irina si sono lasciati – dicono le fonti americane ...

Milano - bimba di Quattro anni picchiata dai genitori : la chiamavano anche 'scimmia' : L'ennesima storia di violenze ai danni di una piccola bambina arriva questa volta da Milano, dove nella giornata di ieri la Polizia Locale ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due cittadini egiziani, marito e moglie, che sono accusati di aver usato violenza sulla loro figlioletta. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che le violenze, almeno così sospetta chi indaga, andassero avanti da diverso ...

Don Probo - 100 anni e Quattro figli sacerdoti : Una storia a dir poco originale quella di oggi. Un uomo sposato, una normale famiglia italiana vissuto fino all’età di cinquant’anni come una qualsiasi persona. Ossequioso e timoroso di Dio aveva educato i figli – ben sette – secondo i principi del Cristianesimo e della Chiesa. quattro di questi suoi figli decisero nel tempo di prendere i voti di sacerdote. All’eta di cinquant’anni Probo Vaccarini ...