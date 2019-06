Mattarella | Italia in prima linea nell' accoglienza

Messaggi in libro Fondazione Zeffirelli : “Grazie maestro”. Mattarella : “Lascia un grande vuoto nel mondo della cultura italiana e internazionale” : Primi Messaggi, scritti sul libro delle visite posto all'ingresso della Fondazione Zeffirelli a Firenze, ricordano il grande regista scomparso oggi nella sua casa di dopo una lunga malattia. "Grazie Maestro" e "Ti ho conosciuto: e' stato bello!", si legge in alcuni scritti lasciati da fiorentini che hanno voluto portare il proprio cordoglio. Spunta pure un ringraziamento "Per la magia e la gioia che ha donato". Messaggi quelli di oggi di tenore ...

Le Universiadi di De Luca e Mattarella : «Napoli rappresenterà l'Italia nel mondo» : Fra led, proiezioni e musica tecno, nella serata del 3 luglio lo stadio San Paolo si trasformerà in una cartolina ipertecnologica del Golfo di Napoli per accogliere i quasi 8mila atleti delle...

Giornata della Marina Militare - Mattarella : “Testimone di cultura dell’Italia e dei valori della Costituzione” : “Le navi ed il personale della Marina Militare nell’assolvimento dei compiti istituzionali, operano, in Italia e all’estero, come avviene ad esempio con l’operazione Atalanta dell’Unione europea, nel contrasto alla pirateria, e con Mare sicuro, nella lotta contro il terrorismo internazionale e per la protezione delle linee di comunicazione e delle infrastrutture nazionali in mare aperto, testimoniando, contemporaneamente, la cultura ...

Nell'Italia dei poteri dimezzati è rimasto un unico argine : Sergio Mattarella : Il Paese è in via di infrazione, non solo sul piano economico. La crisi di credibilità coinvolge le istituzioni e l'unico baluardo rimasto è il presidente della Repubblica

Mattarella : "Il salvataggio di vite umane da parte della Marina è motivo di prestigio per l'Italia" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi, in occasione della Festa della Marina, ha ricevuto al Quirinale l'Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, e una rappresentanza della Marina stessa. Il Capo dello Stato ha tenuto un discorso durante il quale ha elogiato l'operato della Marina e ha detto:"L’Italia è collocata dentro il mare e la sua dimensione marittima è ineliminabile. Per ...

Mattarella : "Il salvataggio di vite umane ha dato prestigio all'Italia". : "L'Italia è collocata dentro il mare e la sua dimensione marittima è ineliminabile": lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro con una rappresentanza della Marina Militare per la Festa della Marina. "Per questo - ha aggiunto il capo dello stato - l'azione della Marina è fondamentale: è l'azione che garantisce la sicurezza del nostro Paese, dei suoi mari e delle sue coste sotto ogni ...

Sergio Mattarella tempestato di telefonate : "Ci resti solo tu - non mollare". Italia sotto attacco finanziario : I postumi delle elezioni europee sembrano farsi sentire. Lo spread schizzato quasi a quota 300 e i difficili rapporti con l'Europa preoccupano un po' tutti. E così è il presidente della Repubblica a dover allontanare i cattivi presagi: "Presidente, ci resti solo tu non mollare". Si sente ripetere in

Scherma : Mattarella festeggia 110 anni Fis Italia orgogliosa di voi : Mattarella festeggia 110 anni Fis Italia. "La Scherma è inserita pienamente nella società del nostro Paese. E' uno sport genuino.

Festa della Repubblica - l’Italia celebra il 2 giugno. Mattarella : “73 anni di pace e libertà” : L'Italia celebra oggi, 2 giugno, la Festa della Repubblica. Tanti gli appuntamenti in tutto il Paese, il cui fulcro la parata militare lungo i Fori imperiali a Roma, travolta quest'anno dalle polemiche contro la ministra Trenta. Mattarella: "settantatre anni di pace per il nostro Paese, garantiti dai valori di libertà, giustizia e democrazia". Salvini: "Orgoglioso di poter esercitare il mio ruolo".

2 giugno : messaggio di Mattarella ai Prefetti d'Italia : ROMA - "La pluralita' e diversita', che la Carta repubblicana ha voluto garantire, vive nella leale collaborazione fra lo Stato e le...

Mattarella a Palermo per i 110 anni della Federazione Italiana Scherma : Sergio Mattarella, inaugurerà lunedì a Palermo la mostra “Un TesOro italiano” per i 110 anni dalla fondazione della Federazione Italiana Scherma