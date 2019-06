Il Mattino sul mercato Juve | Sarri non vuole calciatori del Napoli

Sul Mattino la storia di Alessandro - diventato l’Ancelotti dei Paesi Baschi : Bruno Majorano sul Mattino racconta la storia di Alessandro Ruta, ex giornalista che, trasferitosi a Otxandio nei Paesi Baschi, ha deciso di intraprendere una nuova carriera di allenatore. È diventato il mister del Vulcano squadra di sesta categoria e da allora la sua identità è cambiata. I calciatori, ma anche le persone per strada lo chiamano Ancelotti. Proprio come l’allenatore del Napoli, il nostro Carlo Ancelotti «Sono stati i ...

Mattino 5 - Maurizio Sorge sul caso furto Marco Carta : 'Una goliardata' : Oggi, giovedì 6 giugno, si è tornato a discutere di Marco Carta per via dell'ospitata dell'artista a Live-Non è la D'Urso e delle sue dichiarazioni relative al presunto furto delle magliette alla Rinascente di Milano. Nella nuova puntata di Mattino 5 Federica Panicucci ha ricapitolato quello che è accaduto e anche l'impegno di Marco di chiedere i filmati delle telecamere. In studio gli opinionisti non si sono sbilanciati su questa vicenda dato ...

Il Mattino sulla sorpresa annunciata a De Laurentiis : “In arrivo - ma non sarà di mercato…” : Il Mattino sulla sorpresa annunciata a De Laurentiis: Il Mattino sulla sorpresa annunciata a De Laurentiis: “Lunedì, nel frattempo, è arrivato e ce lo siamo anche lasciati alle spalle con tanto di appuntamento andato perduto. Per due giorni Napoli si è interrogata sulle parole sibilline del numero uno del club mentre in città si rincorrono le voci di mercato: James dal Real Madrid, Diego Costa dall’Atletico, Trippier dal Tottenham o ...

Il Mattino – Addio Insigne - l’Inter prepara l’offerta al Napoli : cosa mette Marotta sul piatto : Il Mattino – Addio Insigne, l’Inter prepara l’offerta al Napoli Il Mattino – Addio Insigne, l’Inter prepara l’offerta al Napoli. Quella di domenica prossima contro l’ Inter potrebbe essere l’ ultima partita di Insigne con la maglia del Napoli. A lanciare l’ indiscrezione bomba è Il Mattino, nell’ edizione in edicola ieri mattina, che noi abbiamo riportato. A tal proposito, ...

Mattino 5 - Federica Panicucci sbotta con Imparato sul caso Terlizzi : 'Lascialo in pace' : Cristian Imparato da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello ha continuato ad essere sotto i riflettori per le sue affermazioni circa la presunta omosessualità di Michael Terlizzi. L'ex bambino prodigio di "Io Canto" nei giorni scorsi è stato attaccato duramente dagli opinionisti del programma "Mattino 5". E così stamattina l'ex gieffino è stato ospitato da Federica Panicucci per rispondere alle accuse. Il cantante ha provato a difendersi ...

Mattino 5 - Antonella Mosetti sulla De André : “Deve farsi curare” : Francesca De André attaccata da Antonella Mosetti a Mattino Cinque Francesca De André è uno dei personaggi più controversi di questa sedicesima edizione del Grande Fratello. Il suo atteggiamento, sia nei confronti di Gennaro Lillio sia di Mila Suarez, ha fatto discutere, scatenando un malcontento generale. Poche ore fa, Antonella Mosetti è stata ospite negli studi di Mattino 5. Lì ha duramente attaccato la ragazza, invitandola a chiedere un ...

Da Mariano Diaz a Perez - sul Mattino i nomi per l’attacco del Napoli : Ancelotti ha dichiarato di cercare “una punta che sappia attaccare la profondità e giocare senza palla”. Oggi, sul Mattino, Roberto Ventre ipotizza tutti i nomi del mercato del Napoli. Lozano, innanzitutto, sul quale il mister ha confermato un certo interessamento. La richiesta per il giocatore è di 40 milioni. C’è poi la promessa del Real Madrid, l’attaccante spagnolo 25enne Mariano Diaz. Anche lui costerebbe 40 ...

De Luca sul Mattino : Servono i campioni se si vuole fare il salto di qualità - e riportare i tifosi allo stadio : Un Napoli che vince grazie al Var e a Lorenzo Insigne, si apre così il commento di Francesco De Luca sul Mattino. Un rigore trasformato dall’attaccante azzurro consegna la sicurezza del secondo posto e il riscatto per il penalty sbagliato il 3 marzo contro la Juve. Tra i due c’è stata una lunga crisi, i fischi, la sostituzione e la panchina, ma ora tutto sembra essere risolto. Ieri sera solo applausi per il capitano dal pubblico ...

Il Mattino sul mercato del Napoli : tra trattative difficili e obiettivi più abbordabili : Tra gli attaccanti, sotto osservazione lo spagnolo Ayoze Perez, rivelazione del Newcastle di Benitez, che può ricoprire più ruoli in attacco e riesce a fare la differenza soprattutto alle spalle della prima punta. Seguito anche il centrocampista dell’udinese De Paul, molto Innanzitutto l’esterno di attacco del Psv, Lozano, da tempo nel mirino di Giuntoli e che piace molto ad Ancelotti, che rimase stregato dalla prestazione del messicano nel ...

Toninelli a 24 Mattino sul caso Siri : giusto invito Conte - ora spero lui faccia un passo indietro : ... ma vanno tutelate le istituzioni e l'immagine del governo del cambiamento che ha bisogno della fiducia e del consenso degli italiani che la politica aveva perso". Lo afferma Danilo Toninelli ...

Napoli-Cagliari - Il Mattino : “Il grande gelo sul San Paolo : col Cagliari il minimo dell’era ADL” : Napoli-Cagliari, Il Mattino annuncia record di presenze in negativo Le contestazioni, unite ad un campionato che ormai ha poco altro da scrivere, non smuovono i tifosi partenopei. A poco più di 48 ore da Napoli-Cagliari, infatti, c’è da registrare un record negativo. Parliamo di presenze al San Paolo, dove per la sfida contro i sardi sono attesi pochissimi spettatori. Ne parla l’ edizione odierna de Il Mattino “Si ...

Il Mattino – Napoli - rinnovamento sulle corsie - anche Ghoulam può partire : i sostituti : Calciomercato Napoli rivoluzione sulle corsie Per il Napoli possibile rinnovamento sulle corsie quindi a sinistra non è da escludere la partenza di Mario Rui e di Ghoulam, per questo motivo si guarda ad eventuali sostituti. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli ha parlato con la Fiorentina di Biraghi che per i viola vale non meno di 20 milioni di euro. Altro nome che piace alla dirigenza azzurra è quella ...

Calciomercato Napoli - Il Mattino : “Rivoluzione sulle fasce : c’è Lazzari in pole position a destra” : Calciomercato Napoli, Il Mattino annuncia rivoluzioni in vista della prossima sessione estiva: Aria di cambiamento in casa Napoli in vista della prossima stagione. La rivoluzione toccherà anche gli esterni, lo annuncia l’ edizione odierna de Il Mattino, secondo cui sarà “rinnovamento sulle fasce, novità in vista tra i terzini per la prossima stagione. Chi parte e chi arriva, ci saranno dei cambiamenti a fine campionato. Hysaj è ...