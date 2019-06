Genova | le proteste dei portuali sulle armi dirette in Yemen hanno fatto centro Giù il

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) Nei giorni scorsi, nel più totale silenzio dei mezzi di comunicazione mainstream, una compagnia di trasporto che opera nel porto diha cercato per due volte di imbarcare generatori elettrici per uso militare, da inviare in Arabia Saudita. Con ogni evidenza queste apparecchiature militari sono legate alla guerra che l’Arabia sta facendo alle popolazioni delloe che sta producendo decine di migliaia di morti e milioni di profughi. Per due volte i lavoratori del porto, sostenuti dalla Cgil, e i Comitati di base si sono opposti a queste spedizioni,dichiarato sciopero, e alla fine la compagnia ha desistito dal cercare di imbarcare i generatori bellici. Nave delle, dopo lel’azienda rinuncia all’imbarco.: “Impegno continua” Nel frattempo la compagnia ...

