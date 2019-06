Genitori staccano il wifi perché gioca troppo ai videogame | lui tenta di avvelenarli con

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) Quel videogioco era diventato per lui una vera droga e non riusciva a staccarsene, tanto che quando i, esasperati, hanno deciso di intervenire staccandogli il wi-fi lui non ci ha pensato due volte a vendicarsi, avvelenando con del pesticida l’acqua del pozzo di famiglia. È successo in Thailandia, come riferisce il Mirror: isi sono salvati solo grazie al fatto che la madre si era accorta dei suoi strani movimenti intorno al pozzo. FQ Magazine Storie Maledette, Franca Leosini torna con due puntate speciali sul caso Marco Vannini: ecco quando Sak Duanjan, 29 anni, era tornato a casa ubriaco nel cuore della notte e aveva iniziato are al videogioco sul suo smartphone, tenendo il volume al massimo mentre idormivano. Esasperato il patrigno Chakri Khamruang, 52 ...

