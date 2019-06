Ondata di caldo record in India | almeno 90 morti in Bihar da inizio giugno

Previsioni meteo : altra intensa Ondata di caldo tra week-end e prossima settimana : A differenza di maggio, tra i più freddi di sempre per l'Italia, il mese di giugno sta procedendo a passo spedito verso il cuore dell'estate sotto ogni punto di vista. A pochi giorni da una notevole...

Previsioni Meteo - fine Giugno da incubo : in arrivo un’Ondata di caldo di proporzioni storiche sull’Italia : Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono davvero impressionanti: la breve e parziale tregua concessa dal caldo in queste ore durerà pochissimo: da Venerdì 21 Giugno, nel giorno del Solstizio d’Estate, inizierà un’altra grande ondata di calore africana che si prolungherà con ogni probabilità fino alla fine del mese e forse addirittura fino ai primi giorni di Luglio. Sarà l’Anticiclone Sub-Tropicale, ancora una volta, a far ...

Meteo - il caldo concede una breve tregua ma tornerà più forte di prima : nuova Ondata africana da Venerdì : Meteo – Il caldo che ha attanagliato l’Italia per una decina di giorni abbondanti, sta concedendo una tregua: la settimana centrale del mese di Giugno è iniziata con temperature in calo in tutt’Italia. Lunedì 17, infatti, la città più calda è stata Lecce con “appena” +34°C, in netto calo rispetto ai picchi che fino a Domenica avevano lambito i +40°C su gran parte del Paese. A Milano la temperatura massima è stata di ...

Ondata di caldo in India : quasi 80 morti nello Stato di Bihar : Ondata di caldo in India: particolarmente colpito lo Stato del Bihar, nel nordest del Paese, dove la colonnina di mercurio fa registrare +45°C e dove, nelle ultime 24 ore, sono morte 29 persone, per un totale di 78 vittime in 48 ore: lo ha reso noto la Protezione civile Indiana. Aurangabad ha registrato 33 vittime, Gaya 31, Nawada 12 e Jamui 2. L'articolo Ondata di caldo in India: quasi 80 morti nello Stato di Bihar sembra essere il primo su ...

Intensa Ondata di caldo per l’ultima settimana di Giugno? Andiamoci cauti : Gia’ sui web impazzano notizie ed allarmismo di una eccezionale ondata di caldo africano in arrivo per la prossima settimana sulla nostra penisola. Peccato che mancano le fondamenta scientifiche per dare una simile previsione. Vediamo infatti dagli spaghi dei modelli matematici come per l’ultima settimana di Giugno solo uno scenario vede questa prognosi(spago verde) con una +28°C a 1550m. Questo indicherebbe massime fin oltre ...

Il Venerdì di fuoco del Centro Italia : +39°C nell’hinterland di Roma - è il culmine dell’Ondata di caldo [DATI] : L’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia da ormai una settimana, ha raggiunto oggi il suo picco massimo nella giornata odierna soprattutto al Centro Italia. Le temperature hanno raggiunto valori elevatissimi nel Lazio, in Toscana, in Umbria e nelle zone interne dell’Abruzzo: +39°C a Guidonia, +38°C a Pizzoli, Empoli e Isola del Liri, +37°C a Roma, Frosinone, Tivoli, Pontecorvo e Pico, +36°C a Firenze, Perugia, Scoppito, ...

Seconda Ondata di caldo - da venerdì picchi delle temperature fino a 38-40°C : Roma - L'anticiclone africano non molla la presa, anzi nel corso dei prossimi giorni alzerà ulteriormente il tiro andando a coinvolgere più direttamente anche le regioni del Nord Italia. Correnti molto calde provenienti dal deserto tunisino interesseranno dapprima le Baleari e la Sardegna, poi si muoveranno verso i settori centrali peninsulari ed il Sud. Entro il weekend un po' tutta la Penisola avrà fatto i conti con ...

Meteo - in arrivo Ondata di caldo torrido dall’Africa : nel weekend temperature fino a 42 gradi : Che tempo farà nel weekend? Da domani, venerdì 14 giugno, è atteso l'arrivo di una ondata di caldo torrido dal Nord Africa che porterà le temperature a toccare i 42 gradi centigradi, soprattutto su Sardegna, Sicilia e al Sud. Tra le città più calde Foggia, Cosenza, Catania e Lecce, molto afose Napoli, Caserta e Messina. Attenzione anche al Centro-Nord, in particolare a Milano, Bolzano, Trento e Bologna, complici gli elevati livelli di umidità.

Una super Ondata di caldo! temperature fino a 42 gradi : Nei prossimi giorni la colonnina di mercurio è destinata a salire in tutta Italia. Sicilia e Sardegna da bollino rosso, Toscana e Lazio tra 38 e 35 gradi, afa al Nord.super ondata di caldo in arrivo. Secondo gli esperti de ilmeteo.it, in alcune zone della Penisola le temperature saliranno fino a 42 gradi.-- "L'anticiclone africano sta cominciando a muovere il suo baricentro verso nord con l'intento di conquistare gran parte del nostro ...

