LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | 19 giugno | le spadiste completano la fase a

(Di mercoledì 19 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40: Cinque vittorie ed una sconfitta. Questo il record alla fine dei gironi per Mara Navarria. 10.33: Alberta Santuccio ha chiuso il suo girone con quattro vittorie e due sconfitte. Purtroppo Rossella Fiamingo ha perso l’ultimo assalto e concluso con un record di 3-3. 10.27: Quarta vittoria per Mara Navarria. 10.20: Federica Isola ha chiuso la suaa gironi con cinque vittorie ed una sconfitta. Ottimo inizio. 10.12: Questa la situazione delle italiane Mara Navarria (3-1) Alberta Santuccio (2-2) Federica Isola (4-1) Rossella Fiamingo (3-2) 10.05: Due vittorie e due sconfitte finora per Alberta Santuccio. 9.58: Federica Isola ottiene la sua terza vittoria. Record di 3-1 finora per la giovane azzurra. 9.55: Terzo successo consecutivo per Mara Navarria. 9.51: Terza vittoria per Rossella Fiamingo, che ha perso solo il suo ...

