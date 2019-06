J-Ax difende Sfera Ebbasta dopo mesi dalla tragedia di Corinaldo | “Vergognosa la reazione

Corinaldo - J-Ax difende Sfera citando Gaber : 'I vecchi bisognerebbe ucciderli da bambini' : J-Ax ha deciso di mandare un accorato messaggio di supporto a Sfera Ebbasta – nonché a tutto il movimento trap italiano – in relazione al rinfocolarsi delle mai del tutto sopite polemiche sulla strage di Corinaldo. Nell'ultimo periodo infatti, in seguito alla diffusione della notizia dell'ingaggio del trapper come giudice di X Factor, le proteste si sono significativamente intensificate, incluse quelle di chi continua incredibilmente a cercare ...