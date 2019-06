In Astral Chain la modalità co-op renderà l' esperienza più stimolante

eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Originariamente rivelato all'inizio di quest'anno come uno dei prossimi progetti di Platinum Games, l'imminenteper Nintendo Switch ha già ottenuto attenzione come una delle esclusive più interessanti per l'ibrida. Con il titolo in arrivo ad agosto, restano solo pochi mesi prima del suo debutto, e ora sappiamo che il gioco presenterà unacooperativa, sebbene in modo non convenzionale, segnala Dualshockers.In un'intervista con Kotaku, il director diTakahisa Taura ha condiviso alcuni approfondimenti sul gioco imminente e su cosa aspettarsi, e ha elaborato un po' più in particolare la premessa principale del gioco di giocare come due personaggi.Come suggerisce il titolo, il concetto principale diè che il giocatore controlla due personaggi contemporaneamente collegati dalla catena, mentre è impegnato in un combattimento con i nemici. ...

Eurogamer_it : #AstralChain proporrà una modalità co-op per rendere l'esperienza 'più stimolante'. - BerardoManzi : La modalità a 2 giocatori di #AstralChain sarà più impegnativa del #singleplayer - DaklorJr : La modalità a 2 giocatori di #AstralChain sarà più impegnativa del #singleplayer -