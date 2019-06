Come scegliere scarpe da uomo

termometropolitico

(Di mercoledì 19 giugno 2019)daLe donne hanno imparato presto che le nostreriassumono tutto quello che poi viene spiegato dal resto che abbiamo addosso. Sanno chi hanno davanti senza bisogno di alzare gli occhi da terra. Il tipo di scarpa, il colore e le condizioni in cui sono danno una discreta rappresentazione della nostra psicologia. Se poi riescono a vedere anche le calze, il resto diventa relativo.al solito, cercherò di semplificare. Prima di tutto: a nessuno piacciono le vie di mezzo. Gli ibridi tipo la scarpa da ginnastica MA ANCHE scarpa formale cercano di piacere a tutti e finiscono per non piacere a nessuno – con una cultura o una vagina, almeno. Quindi non ne parleremo. Sono abomini inventati per quelli che hanno paura la cumpa al baretto li irrida. “N-non sono eleganti, dai, oh, basta ridere” “Massì dai haha sono soloda ...

Corriere : Monopattini elettrici, come scegliere quello giusto: la guida - fattoquotidiano : Banche, “ecco come scegliere il conto, proteggere i risparmi e non cadere nei tranelli della finanza” - ilpost : Come scegliere una borraccia (e usare meno plastica) -