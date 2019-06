Audi A3 2019 | prezzo | uscita in italia e interni La versione ibrida

Analisi Auditel : la serata di martedì 18 giugno 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 25% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre di un paio di punti sopra la soglia del 20% . La curva nera del Tg La7 è sulla linea del 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca l'8% di share. Le curve di Stasera Italia estate e Otto e mezzo scorrono fra il 4 ed il 7% di share. L'access time ...

Analisi Auditel del pomeriggio di lunedì 17 giugno 2019 : Partiamo con la nostra Analisi dalla curva di Canale 5 al comando con il trenino delle soap Beautiful, Una vita, Bitter sweet ed il Segreto attorno al 20% di share. Segue dapprima la curva verde dei Tg Regionali attorno al 16%, poi c'è la curva blu del varietà Io e te che scorre costante attorno al 10%, per poi chiudere al 13% terminato Lo sportello di Forum.In seguito calo della curva di Canale 5 con Tante storie fin sotto la linea del 15% ...

Analisi Auditel del mattino di lunedì 17 giugno 2019 : La mattina si apre alle 7 con l'edizione del Tg1 al comando fin verso il 17% di share, le fasce informative di Canale 5 e di Rai3 si posizionano subito sotto. La curva nera di La7 si appoggia con Omnibus sulla linea del 5% di share.In seguito va nettamente al comando la curva di Unomattina che fa da traino al Tg1 delle 8, quest'ultimo che arriva al 23% di share, seguito dal Tg5 che si ferma al 19%. La curva di Agorà è ben sotto la soglia del ...

X Factor 2019 - novità nel regolamento per le Audizioni : La grande macchina organizzativa per l'edizione 2019 di X Factor si è ufficialmente messa in moto. Abbiamo visto sino ad ora la nuova giuria composta da Mara Maionchi, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel, qualche giorno fa abbiamo riportato anche la prima foto dei 4 giudici riuniti all'opera nei primi giorni delle audizioni a Torino. X Factor 2019, partite le audizioni: la prima foto dei nuovi ...

X Factor 2019 - partite le Audizioni : la prima foto dei nuovi giudici : X Factor 2019 è ufficialmente partito: la tredicesima edizione è iniziata con le prime Audizioni alla presenza dei giudici in programma oggi, domenica 16 giugno, al Pala Alpitour di Torino. La seconda fase delle selezioni del nuovo cast proseguirà a Torino anche domani, lunedì 17, quindi martedì 18, venerdì 21 e sabato 22 giugno 2019, dalle 15.00 a mezzanotte e mezza. Presente anche Alessandro Cattelan (e chi vuole partecipare come pubblico, ...

Ascolti TV | Social Auditel 12 giugno 2019 : Live Non è la D’Urso in alto alle tendenze - Morgan il più Twittato : Social Auditel 12 giugno 2019: La D'Urso prima tendenza del mercoledì sera, l'intervento di Morgan conta più 70.000 Tweet Live non è la D’Urso si conferma come ogni mercoledì sera il programma più Twittato della serata. L’hashtag ufficiale #noneladurso ha raggiunto una cifra intorno ai +26.800 ...

Microfono d’Oro 2019 : premio alla carriera a ClAudio Lippi - riconoscimenti a Fabio Canino e Loredana Errore : Si è svolta davanti ad un numeroso pubblico festante la 9^ edizione del Microfono d’Oro, anche quest’anno si sono consegnati premi ai conduttori dei programmi radiofonici più seguiti, grazie al consenso di una giuria popolare e di una giuria di esperti del settore. Accolti dall’organizzatore Fabrizio Pacifici e dalla presentatrice Cosetta Turco, diversi volti noti: Claudio Lippi, a cui è stato consegnato il premio alla ...

Ascolti TV | Social Auditel 10 giugno 2019 : Il GF 16 conquista i social con il trionfo di Martina - la finale è tendenza mondiale con mezzo milione di Tweet : social Auditel 10 giugno 2019: GF 16 da record, la finale fa impazzire i social con la vittoria di Martina. Francesca De Andrè la concorrente più discussa con più di 121.000 Tweet Si sono spente poco fa le luci della casa più spiata d’Italia. La finale del GF 16 ha decretato come vincitore o meglio ...

Microfono d’Oro 2019 : premio alla carriera a ClAudio Lippi - riconoscimenti anche a Fabio Canino e Loredana Errore : Si è svolta davanti ad un numeroso pubblico festante la 9^ edizione del Microfono d’Oro, anche quest’anno si sono consegnati premi ai conduttori dei programmi radiofonici più seguiti, grazie al consenso di una giuria popolare e di una giuria di esperti del settore Accolti dall’organizzatore Fabrizio Pacifici e dalla presentatrice Cosetta Turco, diversi volti noti: Claudio Lippi, a cui è stato consegnato il premio alla carriera; ...

Ascolti TV | Social Auditel 6 giugno 2019 : Seat Music Awards avanti nella sfida social musicale con All Together Now : social Auditel 6 giugno 2019: Il pubblico social preferisce i Seat Music Awards. Carlo Conti e Vanessa Incontrada avanti nel Trend Topic Italiano con la seconda serata dei Seat Music Awards 2019. Dopo l’ottimo risultato social di ieri e negli Ascolti tv (17 % ), lo show in diretta dall’Arena di ...

Ascolti TV | Social Auditel 5 giugno 2019 : Live Non è la D’Urso prima tendenza vince la sfida social con i Seat Music Awards : social Auditel 5 giugno 2019: #NonelaDUrso e #LivenoneladUrso doppia tendenza mondiale con oltre 100.000 Tweet, anche i Seat Music Awards nella Top 10 dei Worldwide Trends. Mercoledì sera scoppiettante quello di ieri 5 giugno 2019. Su Canale 5, Live Non è la D’Urso doppia tendenza mondiale con gli ...

Ascolti TV | Social Auditel 4 giugno 2019 : La finale di The Voice of Italy prima tendenza con la vincitrice Carmen Pierri : Social Auditel 4 giugno 2019: Carmen Pierri vince l'edizione 2019 di The Voice of Italy. Per lei scritti più di 40.000 Tweet. È terminata l’edizione 2019 di The Voice of Italy con la vittoria di Carmen Pierri. Il talent condotto da Simona Ventura ha trionfato anche nel Trend Topic italiano. ...

Ascolti TV | Social Auditel 6 giugno 2019 : Seat Music Awards avanti nella sfida social musicale con All Together Now : social Auditel 6 giugno 2019: Il pubblico social preferisce i Seat Music Awards. Carlo Conti e Vanessa Incontrada avanti nel Trend Topic Italiano con la seconda serata dei Seat Music Awards 2019. Dopo l’ottimo risultato social di ieri e negli Ascolti tv (17 % ), lo show in diretta dall’Arena di ...

Ascolti TV | Social Auditel 5 giugno 2019 : Live Non è la D’Urso prima tendenza vince la sfida social con i Seat Music Awards : social Auditel 5 giugno 2019: #NonelaDUrso e #LivenoneladUrso doppia tendenza mondiale con oltre 100.000 Tweet, anche i Seat Music Awards nella Top 10 dei Worldwide Trends. Mercoledì sera scoppiettante quello di ieri 5 giugno 2019. Su Canale 5, Live Non è la D’Urso doppia tendenza mondiale con gli ...