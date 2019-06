Anche Obsidian ed inXile hanno provato ad ottenere i diritti per Baldur' s Gate 3

eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La serie'sè considerata da molti come la migliore esponente dei giochi ruolo classici (per intenderci, sistema di combattimento a turni e migliaia di linee di dialogo e scelte morali) e grazie a Larian Studios (gli stessi autori della serie Divinity) potremo giocare il terzo capitolo. Come riporta IGN, Larian non era l'unico studio desideroso di accaparrarsi iper la famosa saga, ad affermarlo è stato il CEO diBrian Fargo Brian Fargo, durante una recente intervista:"Sapete, io e il CEO di(Feargus Urquhart) volevamo questida anni, stesso discorso vale per il CEO di Larian Swen Vincke. Dopo che ho lasciato Interplay, è stata la prima cosa a cui ho pensato, purtroppo però Atari ha avuto problemi finanziari."Leggi altro...

