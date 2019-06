Porti in Libia sicuri per le navi Smentita l' ipocrisia di Ue e Ong

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Angelo Scarano Il gommone mostrato sul tweet della Sea Watch Una società assicurativa spiega: "Inpere equipaggi". Gli sbarchi assistiti dall'Oim. Ma le Ong insistono Sempre l'Italia. Sempre un porto nostrano. Ormai i salvataggi nel Mediterraneo si sono trasformati in un ritornello stanco che si ripete di giorno in giorno, mese dopo mese: le Ong caricano immigrati in area Sar libica, fanno rotta verso il Belpaese, chiedono un "porto sicuro di sbarco" e ignorano sia Tripoli che Malta. La motivazione ufficiale è che Sea Watch, Mediterranea e via dicendo non considerano laun porto sicuro in cui sbarcare le persone. "Ci siamo diretti verso Lampedusa - dice a La7 Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch Italia che è ferma al largo di Lampedusa- perché lanon costituisce un porto sicuro e dunque non è un'opzione" e "non importa se l'indicazione ...

MSF_ITALIA : A un anno dall'annuncio del governo italiano di chiudere i porti alle navi umanitarie: 1.151 persone morte, inclu… - amnestyitalia : In Libia l'unica cosa 'sicura' è che se ci rimani la tua vita è a rischio. Al contrario, i porti libici, come confe… - Avvenire_Nei : La Commissione UE ha ribadito che le navi con bandiera europea devono portare le persone soccorse in porti sicuri… -