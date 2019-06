Per Platinum Games | PS5 ed Xbox Scarlett sono solo un more of the same

eurogamer

(Di martedì 18 giugno 2019) La prossima generazione di console è quasi dietro l'angolo ed è difficile trovare qualcuno che non sia eccitato all'idea di mettere le mani sulle nuove macchine, tuttavia questo non vale per Atsushi Inaba di.Come riporta Gamingbolt, in una recente intervista Inaba ha detto la sua sulla prossima generazione di console ed ha affermato che PS5 ednon introdurranno chissà quale rivoluzione (in quanto si baseranno su tecnologia già esistente ma modificata) definendole come unof the:"E' più unof therispetto alle precedenti generazioni, per me non è nulla di così innovativo. E' difficile eccitarsi con cose che già esistono (ad esempio i Tegra usati da Nintendo Switch) ma riproposte in diverse varianti. Per me le piattaforme cloud rappresentano l'innovazione e qualcosa di molto, molto differente.piattaforme che mi eccitano e dove sento ...

