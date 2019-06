Mauro Corona contro la Berlinguer | Ho mangiato escrementi per sopravvivere | nessuno

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Pina Francone Lo scrittore, ospite fisso della trasmissione di Rai Tre Cartabianca, se la prende con la conduttrice: "I piedi in testa non me li faccio mettere" Volano gli stracci trae Bianca. Dopo lo "scazzo" (l'ultimo dei tanti) a Cartabianca, dove lo scrittore si è messo a bere birra in diretta, venendo sgridato dalla conduttrice, ecco un nuovo episodio della loro querelle. L'artista-alpinista ha rilasciato un'intervista a FQMagazine (del Fatto Quotidiano) e durante la chiacchierata ha parlato proprio dell'esperienza come commentatore e ospite (praticamente fisso) del talk show della figlia di Enrico. "Ogni mia richiesta, ogni mia tentata visibilità ai temi della mia montagna che sta morendo, è stata elusa con una risata. Io mi sono rotto anche le palle di parlare di questi migranti in tutte le puntate. Ho già detto tutto quello che ...

