Gloria | la musa di Dalì e diva della moda | di stravaganze e ricercatezza

huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019) Prima di tutto ereditiera, di una fortuna immensa, lo spietato patriarcafamiglia, Cornelius Vanderbilt aveva costruito il suo impero, già nell’800, poi icona di stile, una socialite di quasi un secolo,Vanderbilt era nata a New York il 20 febbraio 1924.Infanzia difficile, madre assente troppo in giro freneticamente per il bel mondo europeo con la sua sorella gemella Thelma, “sempre in movimento ma impeccabile sia che attraversasse un corridoio, sia che porgesse il braccio a un uomo” raccontava.Piccola, povera figlia ricca. Cresciuta tra Long Island e Manhattan, finita così presto davanti ai giudici, contesa dalla zia paterna Gertrude Vanderbilt Whitney, di cui il nome del museo da lei fondato. Il processo firmò un libro e anche una breve serieBBC, “Happy Loria at last” un successo nominato per sei Emmy e un ...

WSImagazine_ES : Canta, oh musa, la gloria del Poema -