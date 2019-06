Giappone | allerta tsunami L’allarme dopo il sisma nel nord-ovest

Terremoto di magnitudo 6.8 in Giappone : diramata l’allerta tsunami : Il sisma è stato registrato nella prefettura di Yamagata. Le autorità hanno diramato l’ordine di evacuazione per i residenti lungo la costa.Continua a leggere

C’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 in Giappone - e c’è un’allerta tsunami : Martedì c’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito la regione di Yamagata, a nord della capitale Tokyo. La scossa è stata registrata alle 22:24, quando in Italia erano le 15.24. L’Agenzia metereologica del Giappone ha diffuso un’allerta

Giappone : scosse sismiche - no allerta : 10.08 Due forti scosse di terremoto sono state registrate in Giappone nella provincia di Chiba, a Isumi Shi, magnitudo 5.0 sulla scala Richter, e a Ichihara Shi, magnitudo 4.9, a sud-est della capitale Tokyo. Non è scattato allarme tsunami.