È morta Nonna Peppa | la donna più anziana d' Europa | aveva 116 anni

La nonna per tutti era morta da sei giorni - una parente la trova in cucina a prepararsi il pranzo : Li Xiufeng aveva 95 anni, accompagnati da un ottimo stato di salute. Abitava da sola e non aveva bisogno di nulla e di nessuno. Viveva in Cina, nella città di Beiliu, in una casetta tutta sua. Ciò non toglie che ci fossero persone che andavano spesso da lei per vedere come stava, o per sapere se avesse bisogno di qualcosa. Un giorno Li, camminando per strada, inciampò e cadde. Al Pronto Soccorso le dissero che aveva avuto un trauma ...