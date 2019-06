Bimba colpita da tetano è in rianimazione | ​non era stata vaccinata

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Rachele Nenzi L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, interpellata dall'Ansa, si è limitata a confermare solo il ricovero della bambina, precisando che la prognosi è riservata I genitori non l'hanno fatta vaccinare e ora una bambina di 10 anni è indopo essereda infezione da. Èricoverata nel reparto pediatrico dell'ospedale di Borgo Trento (Verona). Secondo quanto riportato dall'Ansa, la- residente in provincia di Verona - non risulterebbee non eraquindi sottoposta alla profilassi antitetanica. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, interpellata dall'Ansa, si è limitata a confermare solo il ricovero della bambina, precisando che la prognosi è riservata. Non è di certo il primo caso in cui dei bambini, non vaccinati, vengono ricoverati e rischiano la vita a causa dei mancati ...

