Totti dice addio alla Roma | le parole di Rosella Sensi | “anche se Francesco usa il suo

sportfair

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ledidopo l’annuncio dell’di: parla l’ex presidente giallorossoha ufficializzato oggi il suo: l’ex dirigente giallorosso ha svelato in conferenza stampa di aver consegnato oggi le sue dimissioni, svelando diversi dettagli interessanti che hanno lasciato tutti i tifosinisti senza. LaPresse In tantissimi, sono dispiaciuti dell’di: “ha messo davanti a tutto, anche oggi, la. Lo vedo sofferente e capisco il suo dolore. Anche per me l’società giallorossa è stato un po’ come morire. E’ fondamentale che un presidente sia presente. Ed è fondamentale per tutto: per gestire non solo i giocatori ma anche i dirigenti“, ha affermato l’ex presidente, al Tg2. LaPresse “parla da ...

Eurosport_IT : 'Gli allenatori passano, i presidente passano, le bandiere no' ?????? Francesco Totti dice addio, anzi 'arrivederci'… - DiMarzio : #Roma, #Totti dice addio Le parole di Rosella #Sensi ?? - tramonti_marco : @Ern4Pel Contraddittorio con chi. Pallotta twitta ogni morte di papa,Baldini tace per non smentire chi dice che non… -