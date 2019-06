Roma | Totti | Addio? Non colpa mia Mi tenevano fuori da tutto

Roma - conferenza stampa Totti : “Mi tenevano fuori da tutti. Per me è un arrivederci” : conferenza stampa Totti- Francesco Totti è pronto a dire addio alla Roma, stavolta in maniera definitiva dopo circa 30 anni di giallorosso. Un addio un po’ a sorpresa, ma maturato sicuramente da diversi dissapori con il presidente Pallotta e Baldini. Una linea di pensiero totalmente differente e un addio ormai certo e scontato. Totti ha […] L'articolo Roma, conferenza stampa Totti: “Mi tenevano fuori da tutti. Per me è un ...

Francesco Totti lascia la Roma : "Non è stata colpa mia" : “Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al CEO della Roma dove scrivo un po’ di parole e un po’ di frasi per me inimmaginamili: ho dato le mie dimissioni dall’As Roma”. Lo ha detto Francesco Totti nel corso della conferenza stampa convocata al Coni. “Speravo che questo giorno non arrivasse mai, invece è arrivato ed è molto brutto e pesante”.Sul motivo della sua decisione ha ...

Roma – Conferenza stampa Totti - l’annuncio è schietto : “mi dimetto! Non è stata colpa mia prendere questa decisione” : Francesco Totti annuncia l’addio alla Roma: le parole dell’ex capitano giallorosso in Conferenza stampa al Coni E’ arrivato il momento tanto aspettato: alla Sala d’Onore del Coni, Francesco Totti ha annunciato il suo addio alla Roma. L’ex capitano giallorosso senza troppi giri di parole ha ammesso di aver deciso di dimettersi dal suo ruolo nella Roma: “ringrazio il presidente Malagò per avermi dato ...

17 giugno - dalla festa all’addio : Totti saluta la Roma : A diciotto anni esatti dal giorno in cui la Roma conquistò il suo terzo titolo, Francesco Totti annuncerà l’addio definitivo ai colori che ha vestito, da calciatore prima e da dirigente poi, per tutta una vita.17 giugno. Nessun tifoso Romanista può restare indifferente di fronte a questa data. Da oggi, per motivi e tinte diverse, ancor di più. Diciotto anni fa la Roma di Fabio Capello (ma anche di Franco Sensi) conquistava il suo terzo ...

