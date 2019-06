Roma | il lungo addio di Totti | «Mi dimetto ma non per colpa mia»

Roma e Milan - il presidente del Lille blinda Campos : 'Ha ricevuto grandissime offerte - ma resta a lungo' : Per me è il miglior reclutatore al mondo. Ma sarà qui la prossima stagione e resterà a lungo. E' mio amico, ma soprattutto crede totalmente in questo progetto. Lo ha dimostrato rifiutando questo tipo ...

Da Milano a Roma : il lungo pellegrinaggio di Gennaro per 'espiare le sue colpe' : Un uomo possente e tatuato, originario di Milano, di nome Gennaro, ha scelto di espiare le sue colpe per aver compiuto una "vita risoluta". Per questo motivo, ha deciso di intraprendere questo percorso spirituale e non solo, camminando da Milano a Roma con una croce di quaranta chili sulle spalle. Gennaro è un uomo coraggioso oltre ad essere un pellegrino sui generis: non ha paura di intraprendere questo duro e faticoso cammino e di "superare" ...