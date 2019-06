Nuoto | tutto pronto per il 56° trofeo Sette Colli | Paltrinieri e Pellegrini guidano il

sportfair

(Di lunedì 17 giugno 2019) Sono oltre i 500 gli atleti iscritti italian e stranieri in rappresentanza di 39 Paesi, il gruppo azzurro sarà guidato da Gregorioe FedericaDal 21 al 23 giugno vanno in scena gli Internazionali di, 56°, per il quale le iscrizioni sono ormai chiuse. Batterie venerdì e sabato a partire dalle ore 10, mentre domenica si scenderà in acqua alle 9.30 per le prime sfide dell’ultima giornata. Vista la visibilità che questo torneo ha ormai raggiunto, sono oltre i 500 gli atleti iscritti italian e stranieri, in rappresentanza di 39 Paesi. Oltre a Gregorioe Federica, ci saranno anche Katinka Hosszu e Florent Manaudou, al rientro alle gare dopo circa tre anni, Ranomi Kromowidjojo ed Adam Peaty, Chad Le Clos e Femke Heemskerk e Pernille Blume. Confermata anche la presenza dei campioni paralimpici, ai quali è ...

lalalalala_me : Io non lo cerco più di sicuro, si farà sentire lui, perché io mi sono esposta, sono andata alla sua gara di nuoto e… - 72pare : @RicomincioLa Tutto. Tennis, calcio, ciclismo, nuoto, motori in ogni declinazione. Non è ancora partita la foga da… - RipassoRt : RT @ilberta77: Un sobbalzo nell'oceano Mare nel mio mondo Mentre eri mia E lo sei ancora Dentro i fitti labirinti Sei miei sogni Un sobbalz… -