Mancanza di igiene e cibi scaduti in diversi ristoranti ' all you can eat' in Italia

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Un'indagine condotta dai Nas dei carabinieri nel mese di maggio, su 515etnici in, ha fatto emergere che ben 242 strutture, risultano irregolari nelle norme igieniche. L’incidenza maggiore di irregolarità è risultata nei locali che adottano la formula “all you can eat”. Per il ministro della salute Giulia Grillo, ietinici sono i benvenuti in, purché si rispettino le regole. "Non si deve mettere a rischio la salute dei cittadini per mantenere prezzi bassi”. Il cibo etnico piace aglini, ma attenzione alle norme igieniche Il cibo etnico aglini piace. Secondo la Coldiretti almeno unno su tre consuma cibo etnico durante l’anno. Negli anni tra il 2012 e il 2017, istranieri insono aumentati del 40%. Particolare attenzione, nell’indagine condotta dal generale dei carabinieri Adelmo Lusi, è stata rivolta a quegli ...

massimo_limonta : RT @MassimoSertori_: ??Risultato del blitz dei #Nas nei ristoranti #etnici?Cibi scongelati,mancanza di #igiene,prodotti scaduti.ATTENZIONE… - MassimoSertori_ : ??Risultato del blitz dei #Nas nei ristoranti #etnici?Cibi scongelati,mancanza di #igiene,prodotti scaduti.ATTENZIO… - cucky1962 : RT @Roberto65078700: Che schifo questo è anche uno dei motivi xché non prendo mai un treno. Il sudiciume e la sporcizia e la palese mancanz… -