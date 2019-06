La demo E3 di Hollow Knight | Silksong svela alcuni dettagli sul gioco

eurogamer

(Di lunedì 17 giugno 2019) Nel corso del Nintendo Treehouse abbiamo dato il primo sguardo al gameplay di, il seguito didel 2017 e Gamepur ha riportatovi permetterà di interpretare il ruolo di Hornet, un personaggio deloriginale che ha ricoperto il ruolo di boss iniziale impegnativo prima di assumere un ruolo più complicato nella storia.In, si inizia nel fondo di un nuovo regno chiamato Farloom e bisogna farsi strada verso l'alto per tutto il. A differenza dell'originale, che iniziava - e per lo più rimaneva - in ambienti bui e cavernosi, un precedente trailer permostrò una varietà più ampia di ambienti pieni di colori. Nellamostrata da Nintendo, Hornet attraversa una caverna ricca di muschi e una specie di impianto industriale.Leggi altro...

