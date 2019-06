Grazie a Andrew Moffat in questa scuola inglese nessuno è un Outsider

huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019)è il vicepreside apertamente gay della Parkland Community School di Birmingham. Nel 2017 è stato insignito del premio MBE per i servizi resi all’uguaglianza e alla diversità nell’istruzione. Quest’anno è tra i finalisti del premio annuale Varkey Foundation Global Teacher. Ma è anche finito su tutti i giornali quando centinaia di genitori dellaelementare a maggioranza islamica in cui insegna hanno protestato contro il suo programma No, che educa i bambini alla diversità, comprese le relazioni LGBTQ. La protesta è degenerata in minacce di morte e appelli per il licenziamento di. Inintervista ci spiega che crescere con una costante sensazione di isolamento, dovuta alla sua “diversità”, ha instillato in lui la convinzione che ogni bambino merita di andare ...

