GQ compie 20 anni | la mostra e il party

gqitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) PASSION FOR THE PATH OF ART è ladi GQ, Gentlemen’s Quarterly, con cui la testata ha festeggiato i suoi primi 20di vita in Italia. La, appena conclusa alla Cardi Gallery di Milano, ha dato a a 11 giovani artisti l’opportunità di esprimersi. Li abbiamo selezionati – con l’aiuto della curatrice Ilaria Bonacossa, direttrice della Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea Artissima di Torino – tra le decine di studenti dell’Accademia di Brera che hanno risposto al nostro concorso per raccontare lo spirito di GQ: una serie di individualità, di visioni differenti, di scelte creative,unite per raggiungere un equilibrio e un percorso di comunicazione unico, con una sua ideale omogeneità di stile, ma con un’identità eclettica. GQ For Art, gli ospiti e gli artistiGiovAudiffredi e Ilaria BonacossaSGP/GuindaniSGP/GuindaniEmanuele FarnetiSGP/GuindaniSimone Marchetti, ...

SkySportMotoGP : Proclamato Leggenda della @MotoGP ?? 15 volte Campione del Mondo ?? In carriera ha ottenuto: ?? 123 vittorie ?????? 162 p… - SkySport : ?? La nostra ragazza mondiale compie gli anni! ?? Tanti auguri @LaTarqui_ #SkyMondiali #SkySport - acmilan : ?? Happy 60th, @MrAncelotti! What’s your fondest memory of this true Rossoneri Legend? ??? ?? Un grande traguardo per… -