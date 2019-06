Francesco Totti | re di trasparenza

agi

(Di lunedì 17 giugno 2019) Mentre, come moltissimi romani, ascoltavo la conferenza stampa dial Salone d'onore del Coni, erano queste le parole che mi frullavano per la testa:, Re di Roma grazie alla sua. L'unica fonte della fiducia è la. Nessuna comunità, nessuna famiglia, nessuna squadra può lavorare senzaperché se non c'ènon c'è fiducia. Noi tutti vogliamo sapere la verità sui nostri rapporti. Se un direttore deve licenziare un dipendente è infinitamente meglio che gli racconti la verità, che gli dica: “dovevi portare questi risultati, non ci sei riuscito, ti licenziamo” invece che inventare delle scuse accomodanti. Quandoracconta di aver fatto "dieci riunioni in due anni" e che veniva chiamato "solo all'ultimo, quando erano in difficoltà" dice che non c'era, che Pallotta e Baldini gli pagavano lo stipendio ma ...

