Firenze | aggredita nel parcheggio della stazione per pochi spiccioli

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Emanuele Canepa Disavventura per una turista in visita anelcentrale di Santa Maria Novella: la donna è stata tratta in salvo da una guardia giurata. Siamo apassi dal Duomo di, neldi Santa Maria Novella: è quasi l'una di notte di un sabato come tanti quando, una giovane turista intenta a pagare la sostapropria vettura, viene selvaggiamenteda una donna in evidente stato di alterazione. L'ennesimo episodio di violenza che si consuma nell'area ferroviaria laddove, dopo l'ultima corsa dei treni, dilagano terrore e criminalità. Lo sanno bene le guardie giurate che lavorano presso il, sopratutto quella che la scorsa notte ha soccorso la turista salvandola dalle grinfie del suo aggressore. Come riportato da lanazione.it, una guardia giurata in servizio presso l'area è ...