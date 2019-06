Dio del calcio | perdonaci

È stato arrestato un uomo per l’omiciDio di Walter Lübcke - politico tedesco della CDU : Un uomo di 45 anni è stato arrestato in Germania per l’omicidio di Walter Lübcke, politico tedesco della CDU, ucciso domenica 2 giugno nella sua casa a Wolfhagen, nel nord dello stato dell’Assia. L’uomo, di cui non sono state diffuse le

Calcio - Copa America 2019 : Uruguay-Ecuador 4-0. Dominio della Celeste all’esorDio : Al Mineirão di Belo Horizonte è iniziata bene l’avventura dell’Uruguay nell’edizione 2019 della Copa America 2019 di Calcio. La Celeste infatti ha risposto presente ed ha sconfitto con un perentorio 4-0 l’Ecuador nel primo incontro del gruppo C. Un match senza storie per gli uruguayani passati in vantaggio nelle prime fasi del confronto grazie a Nicolas Lodeiro al 6′. Il centrocampista, ricevuta palla da Luis ...

Sapere lo stipenDio del tuo collega potrebbe farti male : Consiglio n.1Consiglio n.2Consiglio n.3Condiglio n.4Consiglio n.5Forse succede perché viviamo nel mito della «trasparenza», forse perché si fa tanto parlare di «equo compenso» e di discriminazione retributiva tra uomini e donne. Ma è davvero giusto che tutti sappiano quanto guadagnano gli altri? Di recente è stato pubblicato un lungo articolo su la Anderson Review in cui si è parlato approfonditamente di questa nuova abitudine di divulgare i ...

Nirvana - 30 anni fa l'esorDio della band con l'album Bleach : In questi giorni ricorre il 40° anniversario dell'esordio dei Joy Division, una della band post-punk più note ed influenti di sempre. Oltre al gruppo che fu capitanato da Ian Curtis, pochi giorni fa vi è stato anche l'anniversario del trentennale dell'esordio dei Nirvana. La celebre band di Seattle capitanata dal frontman Kurt Cobain è stata una delle più importanti del sottogenere grunge e, allo stesso tempo, ha fatto la storia del rock moderno ...

Esponente dell’ultradestra arrestato per l’omiciDio del politico pro-migranti tedesco : Il presunto killer del politico pro migranti sarebbe stato incastrato dal dna. Non si ferma l’ondata di odio contro la vittima

Roma - la conferenza del possibile adDio di Totti in diretta sulla Rai : Dove vedere conferenza Totti in tv e streaming – Giornata importante quella di domani, in casa Roma. Nel primo pomeriggio, infatti, Francesco Totti terrà una conferenza stampa, durante la quale chiarirà la propria posizione e farà luce sul suo futuro. Secondo i più, Totti ufficializzerà il proprio addio al club giallorosso, nonostante l’offerta da parte […] L'articolo Roma, la conferenza del possibile addio di Totti in diretta sulla Rai è ...

AdDio Totti - frecciata durissima del Codacons : “Da noi non verrà rimpianto…” : Addio Totti, il Codacons va controcorrente. Domani, infatti, è prevista la conferenza stampa dell’ex capitano della Roma (diretta su Rai 2) in cui spiegherà le motivazioni della scelta. Scelta che, probabilmente, verrà mal vista da tifosi della squadra capitolina e non. Ma il Codacons, come detto, va controcorrente. Questa la durissima frecciata del presidente Carlo Rienzi: “Mentre da più parti si stracciano le vesti per la ...

Simona Mafai - adDio all’ex senatrice storica dirigente del Partito comunista : Questa mattina si è spenta all’età di 91 anni nella sua casa di Palermo, Simona Mafai, storica dirigente del Partito comunista, ex senatrice e consigliera comunale. Figlia dei pittori Mario Mafai e Antonietta Raphael, era la sorella della giornalista e scrittrice Miriam. “Con la morte di Simona Mafai se ne va una figura storica della sinistra siciliana, una coscienza critica di Palermo e una donna sempre impegnata per l’emancipazione ...

Germania - arrestato un 45enne per l’omiciDio del politico pro-migranti. Media : “E’ legato all’estrema destra” : A due settimane dall’omicidio dell’esponente politico della Cdu Walter Luebcke, trovato morto nel giardino di casa sua, la polizia dell’Assia ha arrestato un uomo di 45 anni, sospettato di essere il responsabile. Secondo la procura di Kassel sono state trovate tracce di dna dell’arrestato, di cui non è stato diffuso il nome, sul corpo della vittima. Stando a quanto riferito dai giornali tedeschi Bild e Frankurter allgeneine, il presunto omicida ...

Salta l'operazione GuarDiola. È Sarri il nuovo allenatore della Juventus : Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Per lui un contratto di tre anni. Ci sono voluti venticinque giorni per strappare un annuncio definitivo da parte della società bianconera, che, agendo nel silenzio più assoluto, ha lasciato che si sviluppasse una delle spy story di mercato più appassionanti di sempre. Il nome di Maurizio Sarri era stato in ballo da subito, da dopo ...

Germania - arrestato un 45enne per l’omiciDio del politico pro-migranti : “E’ legato all’estrema destra” : A due settimane dall’omicidio dell’esponente politico della Cdu Walter Luebcke, trovato morto nel giardino di casa sua, la polizia dell’Assia ha arrestato un uomo di 45 anni, sospettato di essere il responsabile. Secondo la procura di Kassel sono state trovate tracce di dna dell’arrestato (di cui non si conosce ancora il nome) sul corpo della vittima. Secondo quanto riferito dai giornali tedeschi Bild e Frankurter allgeneine, il presunto omicida ...

Germania - un arresto per l'omiciDio del politico Cdu Lubecke : A due settimane dall’omicidio dell’esponente politico della Cdu Walter Luebcke, trovato morto nel giardino di casa sua, la polizia dell’Assia ha arrestato un uomo di 45 anni, sospettato di essere il responsabile. Secondo la procura di Kassel sono state trovate tracce di DNA dell’arrestato (di cui non si conosce ancora il nome) sul corpo della vittima.Giovedì sono stati celebrati i funerali di Luebcke, cui hanno ...

Elementary 7 ci sarà? Ultimi episodi della sesta stagione il 16 giugno su Rai2 in attesa dell’adDio a Sherlock e Joan : Elementary 7 si farà? È ciò che si chiede il pubblico di Rai2 che nella seconda serata di domenica 16 giugno assisterà alle battute finale della serie con protagonisti Jonny Lee Miller e Lucy Liu. Gli Ultimi episodi chiudono il cerchio su una lunga e sofferta sesta stagione, la cui messa in onda in Italia è stata spesso interrotta o riproposta senza nessun avviso. Le avventure di Sherlock e Joan si concluderanno stasera, almeno per gli ...

Chi è Laura Giuliani : stipenDio - fidanzato e carriera del portiere : Chi è Laura Giuliani: stipendio, fidanzato e carriera del portiere Nel secondo turno dei Mondiali di calcio femminile, l’Italia ha strappato un’incredibile vittoria per 5 a 0 contro il Giamaica, assicurandosi il passaggio al turno successivo. La partita si è giocata presso lo stadio Auguste Delaune. Nel prossimo match l’Italia dovrà vedersela contro il Brasile, ma le basterà solo un pareggio per qualificarsi al primo posto ...